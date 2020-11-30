傳P-3C教官為了拍照距共機300公尺　空軍司令部駁斥：絕非事實

▲共軍運8反潛機。（示意圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

共軍近日頻頻派共機擾台，對於P-3C王姓教官執行監控共機任務時，為拍攝照片，不惜飛至距離共機僅300公尺的說法，對此，空軍司令部30日出面駁斥，強調該內容並非事實，經查王員之各項飛行操作均符合規範及限制。

空軍司令部表示，面對當前嚴峻的外在形勢，符合各項飛行規定下，採取嚴格的飛行教學，才是提升戰力之最佳方式。

另外，空軍司令部也強調，空軍將持續加強人員飛行訓練，並強化共機擾台各項應處作為，確保我空防安全。