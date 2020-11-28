天候疫情影響冬茶產銷　嘉義市製柴所展售特色茶

▲天候疫情影響冬茶產銷失序 國產特色茶衝內需 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

受天候和疫情影響，今年國內冬茶產銷失序，為推廣好茶，拓展銷售據點，農糧署等一連三天在嘉義市製柴所廣場舉辦「國產特色茶」展售活動，參展茶農紛紛拿出自有優質品牌參展，要讓民眾喝好茶，享健康。

今年國內冬茶採收前，因為氣候乾旱雨水少，導致產量受到影響，加上疫情衝擊外銷減少，茶產業發展面臨極大壓力，拓展茶葉內需市場成了重要課題，包括南投、嘉義等主要茶葉產區先後舉辦大型茶葉博覽會，農委會以及農聯社等單位27日起選在嘉義市嘉義製材所旁空地，邀集近百位業者舉辦「國產特色茶」展售活動，活動將一連進行三天。

▲民眾體驗捻茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

農聯社總經理張淇鋒表示，參展的茶葉具有產銷履歷、有機驗證、台灣農產生產追溯QRCode、產地證明標章，從產到銷每一環節都由茶農、製茶職人用心把關，邀愛茶民眾一起品好「茶」。

現場許多茶農均以優質自有品牌參展，製茶達人「23.5阿里山茶產業運銷合作社」理事林育丞指出，疫情影響銷售，茶農全力拓展內銷市場，打造自有品牌，同時堅持品質，盼能營造國產茶飲優食文化。

▲製茶達人「23.5阿里山茶產業運銷合作社」理事林育丞(圖右) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了實體攤位促銷，現場還有製茶體驗DIY、茶湯品嘗、茶器展售等，全力突顯台灣茶業品牌特色及競爭力，並拓展括網路行銷等多元通路，再台灣茶產業新亮點。