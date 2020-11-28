　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

天候疫情影響冬茶產銷　嘉義市製柴所展售特色茶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ (供參，感謝各位的出席參與！)天候疫情影響冬茶產銷失序 國產特色茶衝內需 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲天候疫情影響冬茶產銷失序 國產特色茶衝內需 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

受天候和疫情影響，今年國內冬茶產銷失序，為推廣好茶，拓展銷售據點，農糧署等一連三天在嘉義市製柴所廣場舉辦「國產特色茶」展售活動，參展茶農紛紛拿出自有優質品牌參展，要讓民眾喝好茶，享健康。

今年國內冬茶採收前，因為氣候乾旱雨水少，導致產量受到影響，加上疫情衝擊外銷減少，茶產業發展面臨極大壓力，拓展茶葉內需市場成了重要課題，包括南投、嘉義等主要茶葉產區先後舉辦大型茶葉博覽會，農委會以及農聯社等單位27日起選在嘉義市嘉義製材所旁空地，邀集近百位業者舉辦「國產特色茶」展售活動，活動將一連進行三天。

▲▼ (供參，感謝各位的出席參與！)天候疫情影響冬茶產銷失序 國產特色茶衝內需 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾體驗捻茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

農聯社總經理張淇鋒表示，參展的茶葉具有產銷履歷、有機驗證、台灣農產生產追溯QRCode、產地證明標章，從產到銷每一環節都由茶農、製茶職人用心把關，邀愛茶民眾一起品好「茶」。

▲▼ (供參，感謝各位的出席參與！)天候疫情影響冬茶產銷失序 國產特色茶衝內需 。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場許多茶農均以優質自有品牌參展，製茶達人「23.5阿里山茶產業運銷合作社」理事林育丞指出，疫情影響銷售，茶農全力拓展內銷市場，打造自有品牌，同時堅持品質，盼能營造國產茶飲優食文化。

▲▼ (供參，感謝各位的出席參與！)天候疫情影響冬茶產銷失序 國產特色茶衝內需 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲製茶達人「23.5阿里山茶產業運銷合作社」理事林育丞(圖右) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了實體攤位促銷，現場還有製茶體驗DIY、茶湯品嘗、茶器展售等，全力突顯台灣茶業品牌特色及競爭力，並拓展括網路行銷等多元通路，再台灣茶產業新亮點。

ET快訊
乾溼分離「玻璃炸裂」　她看傻：才裝2年！內行曝實用2招
不怯戰！陳柏惟撂話「下次挑戰36個」　批林為洲偽君子
吳慷仁曬女友視角！　邵雨薇「海灘美照」閃爆
繼承家業！理工碩男「店面值幾個億」嘆難找對象：這點聯誼吃虧
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電自來水公司路面整修　嘉義市吳鳳北路民樂街28日進場刨除

雲林農作學旅！70名企業家聯合同學會　體驗一日農作到推廣轉型

天候疫情影響冬茶產銷　嘉義市製柴所展售特色茶

嘉義市調站接地氣　參與動物保護宣導兼顧政令宣導

打造全齡宜居城市　嘉義巿國際志工日秀創意

守護國際學生安全　嘉市警前進嘉義大學校園座談

「109年台灣健康城市」韌性與創新獎　嘉市警全臺唯一獲獎

故宮南院歲末「樹藝風華」盆景展登場　接棒宋明山水名作展　　

雲林莿桐國小慶百年！憶學童國際路甘酸甜...企業資源支持提升

國民黨建黨126週年...雲林黨部70年黨員獲頒榮譽狀：不離不棄

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

台電自來水公司路面整修　嘉義市吳鳳北路民樂街28日進場刨除

雲林農作學旅！70名企業家聯合同學會　體驗一日農作到推廣轉型

天候疫情影響冬茶產銷　嘉義市製柴所展售特色茶

嘉義市調站接地氣　參與動物保護宣導兼顧政令宣導

打造全齡宜居城市　嘉義巿國際志工日秀創意

守護國際學生安全　嘉市警前進嘉義大學校園座談

「109年台灣健康城市」韌性與創新獎　嘉市警全臺唯一獲獎

故宮南院歲末「樹藝風華」盆景展登場　接棒宋明山水名作展　　

雲林莿桐國小慶百年！憶學童國際路甘酸甜...企業資源支持提升

國民黨建黨126週年...雲林黨部70年黨員獲頒榮譽狀：不離不棄

晚來吃不到！台南排隊「芋頭鹹粥」大碗只要45元　鋪滿滿芋頭塊太罪惡

兩天增23例境外「印尼占大宗」　陳時中：三方面檢討移工政策

YAMAHA CUP／鹿港足球學校超有心　「多點開花」讓球員在地踢球

英國胖子能先打疫苗！過胖列新冠高危族群　優先順序「高於60歲老人」

港府授權醫生可強制疑染新冠者檢測　不從最高罰9.2萬元關半年！

紐時：美提7改革條件幾小時後…川普逕自退出WHO！　現場官員全嚇傻

日職／軟銀稱霸日本一　郭泰源：養成系統很實在

點外送隔天「外送員傳來訊息」！　她一看「帶食物給妳」超害怕

戴佩妮10個月沒公開表演！　胖4、5公斤後首露面

澄清「持陰性報告返台」無違憲惹議　莊人祥：沒要取代大法官

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

2歲童衝出馬路　駕駛驚嚇急煞車

清水岩溫泉露營區　明年6月營運

台中清水高中圖書室飄無印良品風

闖某高中女宿　黑衣人：找朋友

大坑3號步道重新開放　新增美景超好拍

台南師生攀登尾寮山1學生失聯　警消搜3hrs尋獲

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

超推大坑美食！獨特孜然麵線引爆味蕾

「台灣粉圓教母」製作米老鼠造型彩色珍珠　聲名大噪　　

雲林小農村出美景　精裝農民曆6000本秒殺　

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

被浪狗啃咬滿月　里長：目前仍有20多隻出沒

更多熱門

關鍵字：

茶內銷嘉義製材廠

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面