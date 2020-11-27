指揮中心澄清「持陰性報告返台」無違憲　3條件可免除不裁罰！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，因應COVID-19秋冬防疫專案要求「旅客登機前需附3日內核酸檢驗報告」一事，經相關部會討論共識，並無違憲。如符合三大條件，如緊急奔喪、無法提供自費篩檢國家和經專案申請，不予裁罰。

秋冬專案規定所有人需要檢附陰性證明才可入境，引發不少旅外國人不滿，認爲違反健保精神，也遭立委批評有違憲疑慮。指揮中心也在今晚表示，海外國人在入境前配合專案措施，提供COVID-19核酸檢測報告，由航空公司依旅客個別健康狀況，安排機上指定區域搭乘，降低傳播風險，並避免入境時採檢造成大批旅客於機場滯留等待採檢，增加感染機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，本專案是依傳染病防治法第58條第1項第2款規定，旅客搭機時應配合出示COVID-19核酸檢驗報告；並依同法第17條第1項、第59條第1項、第3項及港埠檢疫規則第24條規定，請航空公司於境外旅客登機前檢查該項檢驗報告，其法源依據明確，符合法律保留原則。

指揮中心表示，旅客在登機前無法出示檢驗報告者，如屬須緊急協處者，「如奔喪、探視重病、緊急就醫」、「無法提供自費篩檢的國家」、「部會專案經指揮中心同意情形」，並配合主動切結者，不予裁罰。

如有急迫返國或就醫之必要時，在符合所在國防疫規範與航空公司旅客運送條款之前提下，仍得依「海外國人確認COVID-19之返國就醫專案申請作業原則」進行專案申請，以利妥善安排機上防疫措施與返台後續醫療處置。