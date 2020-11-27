還有34個！3Q哥放話「1打35」秒被KO　網拿「打槍圖」笑：有夠廢

▲立委陳柏惟日前嗆聲要1打35，結果今日不到3秒就被架走。（圖／CTWANT）

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立法院院會今（27）日為讓行政院長蘇貞昌進行施政報告，藍綠立委爆發衝突，日前曾嗆聲要1個打35個藍委的基進黨立委陳柏惟參與其中，卻在今天混亂場面中慘遭藍委林為洲架住脖子拉開，不到3秒即退出戰場，讓網友笑說「有夠廢」。

立法院為萊豬議題吵翻天，議場內豬臟、豬腸滿天飛，沾得綠「一身腥」，國民黨又不斷吹哨、鳴笛，高喊「蘇貞昌下台」、「背骨蘇貞昌」，更是讓蘇貞昌不時面露難色，少許空擋才能強顏歡笑應對自家委員。

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今日議場攻防重點之一，則是日前深夜嗆聲要1打35的陳柏惟卻大丟臉。陳原本要偷襲藍委鄭天財，後續卻遭藍委圍攻架開，中間藍黨團總召林為洲還出手揪住陳柏惟，架住對方脖子，陳只能在混亂中不斷對空出拳，最後被直接推出戰場。

粉專「小聖蚊的治國日記」還作圖嘲諷，「3Ｑ哥打過的名單只有一個」。網友也紛紛留言，「笑死，實在有夠廢」；還有網友拿出陳柏惟之前的「打槍休克圖」，笑說要「量力而為啊」！

說到做到的真男人3Q哥，我來幫他的戰績做個紀錄，還有34個要打喔，祝早日蒐集完成。 #3Q戰績持續更新 #說打就打說幹就幹管他流血流汗 #其實2020這屆國民黨是38席 #2016那屆才是35席 #我是剛剛才知道 由小聖蚊的治國日記發佈於 2020年11月26日 星期四

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