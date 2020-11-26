嘉縣邱經堯、唐昕遠　全國優質虱目魚肚優勝

▲嘉義縣唐昕遠榮獲全國優質虱目魚肚競賽優勝。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

漁業署今年首辦全國優質虱目魚肚競賽，日前評比成績出爐，共選出7名優勝，布袋鎮邱經堯及東石鄉唐昕遠為嘉義縣奪下2名優勝殊榮，漁業署將於12月6日於台北希望廣場舉辦頒獎典禮。

嘉義縣虱目魚年產量7471公噸，僅佔全國12.9%（僅次於台南及高雄，排名第三），在這次競賽中，取下全國優勝7名中的2名，成績斐然，足證嘉義縣養殖虱目魚的風味及品質超群。

▲嘉義縣邱經堯榮獲全國優質虱目魚肚競賽優勝。（圖／嘉義縣政府提供）

邱經堯所經營的邱家兄弟生態級無毒水產育成中心，致力建構「生態級養殖」以「友善水、土、環境」為水產養殖基本價值，落實先養水、養土、養環境，讓底層生物相多樣化穩定平衡，再養魚，同時採低密度，生態級共生混養的養殖模式，所養殖虱目魚自然保持鮮美風味、口感多汁具香氣；保持20年來全程無藥物養殖，連魚池周圍的草都用人工除草，確保零污染。「邱家兄弟」養殖水產品牌，已是品質保證。

唐昕遠的昕鮮養殖場，本著永續、天然、安心的核心價值，因養殖過程無使用除草劑，養殖前固定會翻土曬池殺菌，藉由陽光自然曝曬產生殺菌，運用天然活性碳，或是蚵粉來產生天然的酸鹼平衡，並以益生菌和消化菌活化底土，接著進行池水循環，我們會有幾個池子是在囤積雨水，並搭配循環水的系統，來優化水質，同時用混養多種工作魚，讓池中產生一個自然的養殖生態，所養殖的虱目魚彈牙、風味甜美。

本競賽是漁業署為提升我國虱目魚養殖品質及產業競爭力，並推廣國人食用虱目魚肚，委託台灣養殖漁業發展基金會辦理，共有19名報名參賽，競賽的去刺虱目魚肚，必須為國內養殖，不能是野生或進口的，參賽者提供虱目魚肚15片，由評審委員進行外觀評比後，經專業廚師清蒸料理，評審委員再進行風味及口感評比。

虱目魚魚鮮肉細，營養價值高，有牛奶魚之稱，並且適宜煎、烤、煮、蒸、炸、醃、燒，從頭到尾完全食用，包括魚肚、魚柳、魚嶺、魚頭等料理美食，是極具鄉土特色的美味，歡迎民眾向得獎者選購虱目魚各式產品。