力推電競運動酷城市　中市府、明台高中打造電競培訓基地

▲台中市長盧秀燕（左5）和明台高中副董事長林承峯（右4）、電競戰隊隊伍合影。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府運動局積極推廣電競產業，打造運動酷城市，與明台高中合作興建一座具有完備動態捕捉、虛擬實境體驗設備的電競培訓基地，並成立電競專班，透過職場體驗、業師協同教學、實地參訪、交流競賽等培育電競人才，協助學生取得專業證照，其中明台「鳳凰戰隊」參加國內電競賽事成績亮眼，充分展現培育成果。

運動局表示，明台高中電競專班擁有一流師資，打造「明台電競中心」作為培訓基地，在國手級教練與電競策略專業師資帶領下，該校「鳳凰戰隊」參與國內各大電競賽事成績亮眼，曾入圍全國高中職LSC聯賽、榮獲TIESA傳說對決春季巡迴盃台中區亞軍、高雄盃全國校園電競大賽亞軍、修平盃傳說對決電競大賽亞軍等獎項，這次也將參加「2020台中電競嘉年華」系列活動，與全國好手切磋交流。



明台高中電競專班除安排職場體驗、融入新課綱發展特色課程之外，學生可在「電競選手」、「網紅直播」、「賽事規劃」、「電商企劃」四大課程主軸下，接受多元且完整的專業培訓，取得電競相關證照，成為未來電競產業需求的專業人才。

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運動局肯定高中及大專院校培育電競人才、辦理賽事的付出，今年一系列電競活動，包括明台高中舉辦「明台盃電競手遊大賽」、致用高中舉辦電競體驗營、修平科技大學舉辦「卓越英雄盃」、青年高中舉辦「勇士盃傳說對決賽」、僑光科技大學舉辦「黑鯊盃特戰英豪」電競賽等，都獲得電競迷熱烈迴響參與。

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