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菸商台灣分公司APP遭盜領點數　竹南2超商兄弟店長+親友神鬼手法曝

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▲刑事局偵九大隊第一隊26日宣布破獲竹南鎮某超商店長涉嫌盜領菸商莫里斯APP點數。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊第一隊26日宣布破獲竹南鎮某超商店長涉嫌盜領菸商莫里斯APP點數。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

世界最大菸商、瑞士商菲利普莫里斯股份有限公司台灣分公司設立的零售商平台APP、慘遭苗栗竹南鎮某OK超商林姓店長入侵盜領點數損失近200萬元！該公司資安部門查出，從去年起林男夥同親友和店員以程式系統漏洞，溢領該APP點數9千2百萬點，換算市價超過185萬元，被害公司法務日前向刑事局偵九大隊提告，警方收網逮捕林姓超商店長及其涉案親友店員。

▲刑事局偵九大隊第一隊26日宣布破獲竹南鎮某超商店長涉嫌盜領菸商莫里斯APP點數。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊第一隊26日宣布破獲竹南鎮某超商店長涉嫌盜領菸商莫里斯APP點數。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，飛利浦莫里斯是世界最大菸草商，旗下擁有萬寶路、L&M以及維珍妮等知名品牌香菸，台灣分公司為了鼓勵零售商、超商賣場營業人員，去年委外開發「PM達人地帶」APP，鼓勵零售系統吸收公司新資訊，只要點閱資訊或參與宣傳小遊戲就可獲得APP點數。

該公司人員向警方透露，PM達人點數5點可抵新台幣1元，但從2019年7～10月發現13個帳號有點數異常飆升的問題，可疑帳號累積點數超過9千2百萬點，折抵市值超過185萬元新台幣，被害公司資訊人員發現後透過法務人員進行內部稽查。

去年10月間該公司法務找上涉案林姓店長，希望林男能知難而退，返還以不法手段侵吞的APP點數，林男否認犯罪，反而希望公司能查出登入IP等確切證據再來指控，斷然拒絕返還點數與公司和解，甚至發出書面聲明給分公司。

▲刑事局偵九大隊第一隊26日宣布破獲竹南鎮某超商店長涉嫌盜領菸商莫里斯APP點數。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊第一隊26日宣布破獲竹南鎮某超商店長涉嫌盜領菸商莫里斯APP點數，林嫌還大動作發聲明給分公司佯裝清白。（圖／記者張君豪攝）

菸商莫里斯台灣分公司決定不再隱忍，今年4月派法務到刑事局偵九大隊報案，警方獲報展開調查，發現該APP溢領點數的13個帳戶都是林姓店長兄弟與親友、聘僱店員所持有。

警方調閱被害公司網管LOG檔紀錄，確定這些問題帳號都是林男及其親友店員上網使用，查出他們利用操作APP領點數的關鍵時間按下「重新整理網頁」、「上一頁」等重複讀取網頁資訊方式，輕鬆溢領該APP額外點數。

林男等人得手約185萬元等架點數後，再兌換OK超商禮券在自家店內消費製造營業額，大玩兩面手法賺錢，刑事局偵九大隊第一隊今年7月行動搜索林男位於竹南鎮兩間超商，並約談包含林嫌兄弟、妻子其聘僱店員共12人到案說明。

警方查扣做案手機及聲明、上網地點等調取文件，訊後依違反刑法339之3條違法製作財產權罪、刑法359、360條妨害電腦使用等罪，全案移請苗栗地方檢察署偵辦。

刑事局指出，該案林男等人利用網頁重新整理，或者倒車重讀網頁造成程式後端伺服器誤判溢發點數，是常見的程式漏洞，警方除了逮到這批貪小便宜的超商業者外，也籲請該公司加強網路APP資安防護，以免類似情況再度發生。

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