CEO偷拍14女同事...每天提早到公司裝攝影機！還穿針孔鞋到處偷拍

▲黃男涉嫌偷拍14名女同事。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／彰化報導

一名黃姓男子是一間公司的執行長，但他卻涉嫌偷偷在女廁裝設針孔攝影機，以此偷拍女同事如廁，累計共有14名同事受害。此外，黃男還曾經在公共場合，將針孔藏在鞋子等處，以此偷拍女性裙底。對此，彰化地院審理後，依法判他10月徒刑，緩刑3年。

判決指出，黃男在擔任某間公司的執行長期間，都會比其餘同事更早進入公司，並在2樓女廁內裝設針孔攝影機，等到其他同事下班之後，就前往廁所將攝影機拆卸下來，取出記憶卡將檔案轉錄到硬碟中，以此方式累計共竊錄了14名女同事的如廁畫面。

整起事件直到清潔員某天在清掃女廁時，發現馬桶坐墊有異，通知其中一名女同事前往察看之後，發現馬桶坐墊竟被藏了針孔攝影機，全案才因此曝光。此外，誇張的是，事跡敗露之後，黃男還將犯案證據丟棄到2樓男廁外的鐵皮屋頂，企圖滅證。

另外，黃男被捕後也坦承，曾在百貨公司、銀行內，將針孔攝影機放在袋子、鞋子，由下而上仰角偷拍女子裙下。對此，法官審理後認為，黃男為滿足個人偷窺慾望，就竊錄女同事如廁過程、身體私密部位，侵害女同事們的隱私重大，且犯案後又企圖湮滅罪證，惡性非輕。

法官也念及，黃男犯案後坦承犯行，且已經與女同事達成和解，犯後態度尚佳，但因犯罪情節重大，且造成女同事身心受創，在考量其智識程度、家庭經濟狀況等後，依犯竊錄他人非公開之活動，及身體隱私部位罪，判他有期徒刑10月，緩刑3年。