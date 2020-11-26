板模工人挑戰連上30天！「做8天就高過社畜月薪」收入嚇翻網友

記者崔子柔／綜合報導

台灣的工人通常是以日計薪，每個月即使周休2日，收入算起來就比基層上班族高出不少，但還是一直存在缺工問題。板模工Ray日前就為了給老婆驚喜，連續上班30天，老婆最後拿到薪水袋時也藏不住笑意。

不少人覺得工地的環境克難，即使薪水高，也寧願選擇輕鬆但較低薪的工作。35歲的Ray日前就在YouTube頻道「太陽底下的男人」公開，他挑戰連續上班30天不休息的實況。

Ray過去每周都會休1天假，所以這次工作超過1周時就覺得「厭世」，不過到了第8天就累積2萬2400至2萬4000元的薪資，達到最低工資門檻。

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▲工地的環境不是每個人都能負荷。（示意圖／Pixabay）



因為工作內容常需要搬重物等，連續上班對身體的負擔很大，但Ray為了達成挑戰，還是堅持滿工，其中碰上1天下雨只工作1個小時，但最後的成果是領到8萬4000元，看見老婆拿到時的喜悅，他也覺得一切都值得。

Ray透露，剛入行的學徒日薪大約1500元至1800元，若是半技師的薪水，則在2100元至2500元，而師傅薪水則為2600元至3000元。

影片一出就有不少人湧入留言，「我22歲做個26天就不行了，你真的很厲害」、「8天就比一堆加班加到快死的社畜多，然後還有一堆社畜瞧不起技術工」、「被你的毅力跟正能量打動到了」，但也有網友擔心Ray的身體狀況，Ray則表示，「我都有充分休息，一年也只挑戰一次」。

▼網友湧入回應。（圖／翻攝自YouTube／太陽下的男人）



▲板模工挑戰連續上班30天。（影／翻攝自YouTube／太陽下的男人）

