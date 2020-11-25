人夫偷吃還帶4歲女兒！她目擊「爸激戰阿姨」：摸ㄋㄟㄋㄟ…媽崩潰

▲人夫竟當著未滿5歲的女兒面前與小三發生性關係。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻發現丈夫出軌，4歲多未滿5歲的女兒看見老公的衣物會難過，還會躲入櫃子裡，將女兒送去諮商，孩子這才吐露「阿姨跟爸爸在床上動來動去」。原來人夫竟在孩子面前與小三苟且，氣得人妻告上法庭，日前法院判決出爐，人夫要賠妻女76萬餘元。可上訴。

人妻主張，丈夫2018年1月13日至15日婚姻存續期間，竟趁著她工作繁忙，藉著帶著女兒到南部參加喜宴，結束後要去高雄義大玩、住宿一晚，再前往墾丁遊玩等藉口出門，孰料，婚宴結束後卻帶著女兒與小三直奔墾丁南灣villa過夜，還多睡了一晚。

人妻指出，過夜時丈夫竟不顧年幼的女兒就在一旁，竟然當著孩子的面愛撫、一同洗澡，甚至苟且，事後還威脅女兒不能告訴她，必須謊稱「是跟叔叔去墾丁玩」；不久後她又撞見丈夫與另名女子騎腳踏車共遊八里，丈夫被質問後無法辯解，竟亂罵一通後離家。讓她心碎決定提告求償，其中包括女兒的心理諮商費用、精神撫慰金。

▲人夫與小三還一同洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，人夫辯稱，妻子婚後迷信鬼神，甚至還與其他人通姦，又阻止他帶女兒去探望父親、兄長，他為了家庭和睦一再忍受，但到了2018年間情況非但沒有改善，反倒讓他與父兄間的齟齬逐漸加深，雙方最後訴請離婚，並於2018年9月間達成和解離婚。至於與小三發生性行為部分，他稱，雖然妻子提出妨害家庭告訴，但已獲不起訴處分。

但新北地方法院審酌女童說詞發現，她曾證稱，「我和爸爸、阿姨一起去墾丁玩，一起住3天，有看到爸爸和阿姨在床上動來動去」，接受心理治療時也稱，「看見爸爸和阿姨摸來摸去，有摸ㄋㄟㄋㄟ」；心理諮商師認定，女童有偏離一般同年齡孩童發展的行為或症狀，內在有分離焦慮、創傷焦慮等情緒。

法官最後採信女童的說詞，判人夫要賠償女兒已支出的心理諮商費用、就醫交通費、教材費、精神撫慰金共42萬6千餘元；賠償正宮配偶權、親權受侵害部分共33萬7千餘元，總額達76萬餘元。全案仍可上訴。

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