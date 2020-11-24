新北田橋仔為小三出氣！大嘴巴女遭驚駭剖屍「血液放盡」死狀淒慘

圖文／鏡週刊

1名嫁來台灣的中國籍劉姓女子，因在親友面前說同鄉薛姓好友在台灣賣淫，引來薛女的男友闕姓計程車司機不滿，招來殺機。承辦警官張俊明告訴本刊，闕男談到犯案經過時，眼神沒有波動，只說：「因為她惹到我，所以我殺了她！」完全看不出悔意。闕男向警方說，他在外面有小三，小三跟死者同鄉，他不滿死者在親友面前說他的小三在台灣賣淫，所以才「教訓」她。

警方調查，闕姓男子早年繼承一筆為數不小的家產，但是因揮霍無度，加上投資失利，最後散盡家財，當起計程車司機，後來又因朋友介紹，變成專門接送賣淫女子的「馬伕」，因此認識了在台賣淫的大陸籍薛姓女子，2人展開交往。

薛女與死者劉女是同鄉，之前劉女嫁給前夫，其實是「假結婚真賣淫」，後來不堪前夫勒索，最後離婚收場，並透過薛女介紹，嫁給現任丈夫。薛女告訴闕姓男子，劉女取得工作證後，竟然翻臉不認人，還回福建老家說薛女在台灣賣淫，讓薛女很生氣，要求闕男幫忙出氣。

闕姓男子供稱，案發當天，他以投資「報明牌」為由，將劉女騙出來，之後開車把對方載到新北市五股區一間汽車旅館，進房後，他斥責劉女，要她不要亂講話，並拿出預藏的凶刀威脅劉，沒想到劉非但不怕，還數度嗆他：「你沒用啦！你不敢！」

受到刺激的闕姓男子不由分說，立即持刀朝劉女的右腹和左腿各刺了一刀，但劉並未因此住口，仍繼續嗆他：「沒膽殺人！」陸軍特種部隊退役的闕男，禁不起對方挑釁，再朝劉的胸口狠刺，劉女當場斃命。

張俊明告訴本刊：「闕男本來想把屍體丟進海裡，又擔心屍體會浮起來，被其他人發現，於是將屍體放血、開膛。」返家後的闕男，再度開車載著屍體到桃園一家汽車旅館，他先剝光死者全身衣物，再將屍體拖進浴室，拿刀刺進死者的陰部，並往上剖開至胸部，傷口長達50公分，直到將劉女的血液放盡，才載著屍體找尋棄屍地點，最後因擔心被路人發現棄屍過程，便將屍體棄置於八里山區的公墓後匆匆逃逸，並將死者的衣物丟到台北市新生高架橋下的排水溝滅證。



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