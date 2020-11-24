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熱門5G手機三星Note 20 Ultra擊敗華為成為第一　但有個前提....

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特約記者洪聖壹／綜合報導

今年可說是各大手機廠商的 5G 元年，三星Galaxy Note 20 Ultra 被認為是今年全球最熱門 5G 手機，Apple iPhone 12 系列雖然全面使用 5G， 不過這次統計截至 2020 年 9 月，官方認為在未來幾個月內，iPhone 12系列很可能擠身前十。

▲三星Galaxy Note 20 Ultra 5G 是今年 9 月最暢銷的 5G 手機。（圖／記者洪聖壹攝）

這份報告的數據基礎來自 Counterpoint Research，該公司指出，2020年第一季至今，全球共有超過 200 個不同的 5G 手機，從 2020 年第一季度到 2020 年第三季度，5G 型號的銷售增長了近 300％。

值得注意的是，2020 年 1 月，排名前 10 的 5G 手機佔全球 5G 總銷量的 93％。但是在 9 個月之後，這一數字下降到了37％，主要的原因當然是更多新款與不同價位的 5G 手機推出。

從銷售數據來看，前五名不是三星就是華為，這代表著，三星、華為是搶進 5G 行動市場的先驅。從排名來看，2020 年 9 月以前，三星Note 20 Ultra 5G 以 5% 的市佔獲得第一名。不過從銷售數據來觀察，前五大排名就有三星Note 20 Ultra 5G、華為P40 Pro、三星Galaxy S20 Plus 等三支旗艦型手機，這意味著兩件事，供應商率先提供的都是以旗艦規格為主的智慧型手機，另一個淺在原因可能是會率先購入 5G 手機的消費市場，多數是嚐鮮為主。

再來觀看前十名，在 OPPO、Vivo 加入之後，前十名就有 7 個席次的手機廠來自中國大陸，這代表的全球 5G 市場至少有 60％ 以上都位於中國。

後續的事情大家都很清楚，在 9 月之後，Apple iPhone 12 全系列都使用 5G，給予了 5G 市場一個重擊，Google 最新的 Pixel 系列，以 5G、AI 為核心衝刺，中階手機市場。在看中國大陸手機賣場，除了華為、榮耀、OPPO、vivo，小米更是全面佈局全球 5G 市場，在中階與高階手機價格帶都有相對應的產品推出。 

Counterpoint Research 認為，在 10 月 iPhone 12 系列上市之後，全球 5G 發展將形成一個重大拐點，未來幾個月內，前 10 名的名單將會有顯著的不同。

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