台中桶屍案！檢相驗見「16歲少女胸插剪刀」遭割頸…54歲男頭受槍傷

▲案件曝光後，警方針對犯案的桶子進行搜索 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

2017年間一名16歲少女、54歲男子先後遭到殺害，並分別被裝進塑膠桶內，棄屍於台中豐原與苗栗山區，整起事件疑似是因為其中一名兇嫌，犯案後良心不安，向友人透露才讓整起桶屍案曝光，引發社會關注！法醫進一步解剖後發現，少女致命傷有3處，其中她左胸口插著一把剪刀、頸部有割傷，頭部則是遭受重擊，至於男子傷勢為頭中1槍。

據了解，該名少女是於2017年6月被通報失蹤，但根據調查，少女很可能早在同年5月就已經遇害，而其被殺害之後，屍體3年來就一直被裝在狹窄的桶子內，直到日前警方破獲這起案件之後，才終於重見天日。

日前檢方進行相驗時，剖開鐵桶驚見遭強酸溶屍的少女，頭髮及皮膚還可辨認，但胸口卻因遭剪刀猛刺血肉模糊，剪刀仍插在左胸上。法醫解剖後發現，少女頭部曾遭受重擊，導致頭骨碎裂，頸部則是遭利刃割傷，死狀相當悽慘；至於54歲男子，檢警相驗後發現，他頭部受有1槍的槍傷。

檢警調查，犯下兩起桶屍案的徐姓主謀，是某犯罪集團的老大，而遭殘忍殺害的少女，其實是徐嫌手下的女友，但少女卻疑似被誣陷偷竊300萬而慘遭殺害。徐嫌犯案之後，與其餘手下將少女的遺體裝進桶內，並往裡面倒入鹽酸、水泥，並將桶屍帶回家中，整整伴屍2年，行徑相當惡劣與冷血。

此外，徐嫌因涉及土地詐貸案，懷疑54歲男子說出對他不利之言詞，因此就夥同手下，將男子擄走後活活打死，並以相同手法將其屍體裝入塑膠桶內，之後再將其載往苗栗山區丟棄。