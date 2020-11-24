載妻吃海產「撞死孝女」！肇事男抽血驗出鎮定劑　靈堂跪地求原諒

▲肇事的周氏夫妻事發後，曾前往死者高女靈堂跪拜，周男在高女遺像前五體投地。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

高雄市旗津區9月27日晚間發生的死亡車禍，涉案的周姓工人駕車載妻子去旗津吃海產，返家途經過港隧道前，失控追撞何姓男子所騎機車，造成機車後座高姓女子傷重不治；當時周男聲稱開車前服用5顆安眠藥，精神不濟釀禍，經抽血檢驗，3周後檢驗結果出爐，周男體內證實有鎮定劑成分，因肇事責任幾乎百分百，周男和妻子曾聯袂至死者高女靈堂五體投地下跪，求家屬原諒，由於高母痛失愛女，不接受和解，雙方將對簿公堂。

今年五專畢業、雙十年華的高姓女子相當孝順，父親3年前才因病過世，高女和姐姐及母親同住相依為命，出門前常會問母親想吃什麼，買母親愛吃的東西回家，對於女兒只是去旗津遊玩，卻成為周男的輪下冤魂，高女母親難以接受，曾泣訴：「他（指周男）吃了安眠藥什麼都不知道，為什麼吃了藥還要出來殺人！」。

從小在飛揚協會關懷下長大的高女，長大後回饋社會，初期在飛揚協會當志工，因本身個性開朗感染力強，深受小朋友喜愛，後期成為協會有給職助教老師，得知小老師車禍身亡到了天上當天使了，在追思會當天，小朋友不捨地哭成一團。

▲案發當時，搭載高女的何男機車被周男車子追撞倒地，導致高女傷重不治。（圖／CTWANT）

本刊調查，案發時周男曾向警方聲稱自己因為有睡眠障礙，當天下午2、3點，先服用2、3顆安眠藥，傍晚又吃了2、3顆安眠藥，因妻子臨時起意要去旗津吃海產，於是開車載妻子去旗津，當天大約吞了約5顆安眠藥，沒想到因精神不濟，一時愰神才開車發生意外。

本刊獨家掌握，警方事後根據周男說詞，請院方對周男抽血檢驗，在車禍發生後的3個禮拜，檢驗結果即出爐，證實周男體內的確有殘餘鎮定劑成分。

▲肇事的周男休旅車追撞前方機車，又撞至路邊才停下，車頭毀損。（圖／CTWANT）

撞死高女，肇事責任幾乎百分百，周男在肇事後，因深感悔意，曾和妻子連袂至高女靈堂，對著高女遺照下跪道歉，即使周男當時懊悔地五體投地跪拜，仍無法取得痛失愛女的高母原諒，家屬目前已委請律師打官司，將對周男「吃了安眠藥還開車殺人的行為討公道」；高女姐姐向本刊表示，「希望透過司法還原真相，還給妹妹一個公道」。

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