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魚塘差點全吃光！　養殖戶不敢向「牠」討公道

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▲▼東方白鶴、天津、候鳥、七裡海溼地 。（圖／翻攝新京報、齊魯晚報）

▲稀有候鳥東方白鶴回來了。（資料圖／翻攝 齊魯晚報）

記者任以芳／綜合報導

近年，大陸政府重視保育尤其是「保護候鳥」，其中，天津是全球8大重要鳥類遷徙通道之一，今年光是東方白鸛來的數量就是往年的三倍，這個好消息卻讓附近養殖漁戶很尷尬。因為，迎來的候鳥任意在魚塘覓食，吃到只剩兩成左右，損失慘重，這場人鳥大戰應該如何解決？

東方白鶴「養回來了」

大陸媒體搜狐平安天津文章介紹，大陸野生動物保護協會鶴類聯合保護委員會的最新統計數據，今年抵達天津的東方白鸛是往年同期的3倍，「東方白鸛的全球總數量已經達到9000多隻。截至目前，天津市監測到的數量超過5000隻。」此前，官方數據顯示，全球東方白鸛僅3000隻左右。

天津是全球8大重要鳥類遷徙通道之一，七裡海濕地又是重要的遷徙中轉站，今年秋冬季以來，七裡海濕地已迎來累計超過10萬隻候鳥，比去年同期多了3萬隻左右。

▲▼東方白鶴、天津、候鳥、七裡海溼地 。（圖／翻攝新京報、齊魯晚報）

▲東方白鶴曾在七裡海溼地遭毒殺 。（資料圖／翻攝新京報）

候鳥任意吃「魚塘變食堂」

該報導指出，這確實是好消息，但是對養殖戶來說相當頭大，因為他們遇到高級強盜。養殖戶老馮乾介紹，「今年來的候鳥也太多了，成群成群地飛到魚塘吃魚。帶頭的是鸕鷀，後來是東方白鸛，滿塘的魚說沒就沒了。」

各類候鳥給養殖戶帶來了多大經濟損失？根據當地養殖戶說，「一隻鳥一天要吃2到3斤魚，持續了一個月左右，多的時候來的鳥上千隻，兩片魚塘一共損失了15萬斤魚，差不多損失了50萬元左右。」

七裡海濕地附近還有過多農戶，靠養殖魚蝦蟹為生，受損失還有在70多公里外的北大港濕地，農戶們面臨同樣的窘境，「今年鳥兒實在太多了。」

村民無奈「人鳥和平共生」

護鳥的志願者們介紹，早期有養殖戶不懂，投毒害死東方白鶴因此判刑，為了讓村民更清楚，現在會發了明白紙、宣傳畫，講清楚哪些藥可以用哪些不能用，還讓養殖戶們簽了承諾書，承諾不使用禁藥、不獵捕傷害鳥類。

村民盡守本分保育，知道不能傷害牠們一分一毫。志願者也不斷強調，「候鳥來了不能轟，飛了老遠，如果沒有足夠的食物補充，有可能餓死在半路上，所以就讓牠們吃，如果驚嚇甚至不懷孕。」

護鳥志願者王建民說，以前候鳥棲息地時常發生驅趕覓食候鳥的事件，簡單一點的是敲盆、搖旗、放喇叭，放炮嚇鳥也十分普遍，甚至毒鳥、電網偷捕常常發生。由於東方白鸛離開得晚，今年護鳥志願者格外重視，天天24小時巡邏。

▲▼東方白鶴、天津、候鳥、七裡海溼地 。（圖／翻攝新京報、齊魯晚報）

▲天津政府採取「保育放流」，把候鳥從魚塘引回濕地。（圖／翻攝 齊魯晚報）

政府「投食引候鳥」

濕地裡明明也有魚，為什麼專挑魚塘「下口」？天津七裡海濕地自然保護區管委會主任陳力說，「動物捕食的時候也考慮投入產出，濕地可歇腳，但候鳥發現魚塘養殖魚密度更大，捕魚成功率更高，自然去魚塘捕魚。相比之下，自然水系的魚密度肯定達不到這麼高。」

為了解決養殖戶困擾，七裡海濕地管委會召開專家諮詢會，最後提出了「保育放流」的解決方案，把周圍更多的鳥類，吸引到自然的濕地生態環境中來。通過一系列水位調節，已經營造出了近2萬畝的淺灘，各種各樣的水深環境可以供不同鳥類生存。隨後，又投放了1萬斤的魚苗，以大小在5到10釐米的鯽魚為主，比較適合鳥類食用。另一邊的北大港濕地，也投入了新的魚苗。

鳥類專家莫訓強也提出擔憂，「是否對候鳥進行投餵，我們專家團隊的意見向來都比較一致，那就是非必要不干預，尤其是鸛類很容易對投餵產生依賴性，這是我們不希望存在的。」另外投餵可能會使候鳥更密集聚集也是風險，尤其是在禽流感暴發的時期。

政府積極維護濕地生態引走候鳥，是村民和養殖戶們所樂見的，可是今年的損失怎麼辦？村民們盼著政策快點出台。即使心疼損失，大都選擇和鳥兒「和平相處」。

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