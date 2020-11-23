台3線4重機「翹孤輪」畫面曝　騎士耍帥代價最重罰2萬4

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉南富村台3線98k處，22日上午有4人騎大型重機以「翹孤輪」方式在路上耍帥，一點都不在意旁邊行車安全，行徑相當囂張；頭份警方獲報後，立即調閱監視器以車追人，陸續通知4人到案說明，並以公共危險罪函送法辦。

▲台3線98K處，22日上午出現4輛重機在路上「翹孤輪」耍帥，警方依公共危險將他們函送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份分局表示，22日下午4時許接獲通知，在台3線98K處有4部大型重機以獨輪方式行駛，員警立即趕赴現場處理，到達後未發現有危險駕駛情事，員警立即調閱附近監視器，發現有4部大型重機車於上午8時29分許在此路段由北往南以獨輪危險方式駕駛，嚴重影響其他用路人安全。

警方已陸續通知這4部大型重機車駕駛到案說明，除依刑法185條公共危險罪函送地檢署偵辦外，也另對這4人依道路交管理處罰條例43條危險駕駛告發，將處新台幣6000到24000元不等。

頭份分局也呼籲，危險駕車行為害人害己，警方將針對該路段及時段規劃取締危險駕車勤務，加強取締，避免類似情形再度發生，請民眾不可存僥倖，切勿以身試法。

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