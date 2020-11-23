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黑幫前老大染疫嗅覺全失　潛逃兩年半「上海仔返港投案」

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▲▼香港黑幫老大、郭永鴻返港投案 。（圖／翻攝 百度百科、網易）

▲香港黑幫「和勝和」前老大郭永鴻返港投案 。（資料圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

根據香港媒體星島網今（23日）報導指出，叱詫香港黑幫圈，綽號上海仔的郭永鴻潛逃海外兩年半，從杜拜經曼谷飛回香港投案，在機場經過初步檢疫後，於入境處櫃位正式拘捕。據了解，郭涉嫌觸犯兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞、一項刑事誹謗，被扣留在機場警署深入調查中。

星島網稱，郭永鴻曾捲入不同案件，多次被警方拘捕。2016年7月涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人和串謀勒索案件，48小時之後獲准保釋。隔年11月，郭永鴻再次被捕。

根據多家港媒援引消息稱，郭涉嫌於2007年1月至2012年7月期間，通過4個香港的銀行戶口，清洗涉及逾一億港元黑錢，探員並在屋內檢走一批文件。扣查29小時之後，郭永鴻棄保潛逃離港。

▲黑幫老大郭永鴻被港黑社圈稱「最會賺錢的話事人」。（圖／翻攝 百度百科）

根據大陸官媒環球網報導指出，外傳郭潛逃兩年半以來，躲藏在歐洲多個地區，一開始住五星級酒店還雇用保鑣，深怕有仇家或是港警上門逮人。之後在義大利停留一段時間，生活奢華，每個月收費至少要幾十萬元港幣。

消息指出，日前郭永鴻在疫情嚴重的義大利染上新冠肺炎，一度失去味覺，後來治療康復，近日他向法律界人士研究「回港後接受法律制裁的後果」，經深思熟慮決定返港投案。

▲▼香港黑幫老大、郭永鴻返港投案 。（圖／翻攝 百度百科、網易）

▲香港黑幫「和勝和」前一把手郭永鴻，江湖名號上海仔。（圖／翻攝 百度百科）

據了解，郭永鴻的出身頗為傳奇，祖籍福建省福州，1958年生於香港，母親是上海人被稱為上海仔，從此成為他江湖名號。郭以冬菇頭髮型、蒼蠅眼鏡和招牌中山裝的獨特形象聞名江湖，上世紀90年代初靠販賣盜版光盤賺得第一桶金，當年全港檔口攤位超過一萬多家。

郭永鴻後來認識一名澳門「大姐大」人物，在濠江開設賭廳發跡，一度成為黑幫「和勝和」第一把手。郭做事風格和一般古惑仔不同，被香港黑社會稱為「最會賺錢的話事人」，有敏銳商業頭腦和生意經，常年與香港富商有來往，生意都是上億港幣起跳。最終，撈偏門生意還是得接受法律制裁。
 

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