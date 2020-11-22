桃園「愛心公益餐會」　募款12萬公益捐贈2國小、新住民姐妹

▲桃園市議長邱奕勝(中)出席「愛心公益餐會暨越籍姐妹禮服選美秀」活動。（圖／牛春茹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市心桃園文化發展協會理事長袁慧心，平時關懷弱勢、熱心公益，21日再度與經營事業有成的越南籍姐妹朱品臻，於桃園區綠光花園餐廳共同舉辦「愛心公益餐會暨越籍姐妹禮服選美秀」活動，吸引400多人參與，場面熱絡。會中並捐贈桃園區建國與龍安兩所國小各5萬元，做為弱勢孩童的教育經費。

▲朱品臻(右二)、袁慧心(左三)公益捐贈建國與龍安兩所國小各5萬元。（圖／袁慧心提供）

活動中，另外也捐贈2萬元給桃園市新住民文化交流協會，由理事長牛春茹轉交給該會2位家中突逢困境的姐妹，以示社會關懷。牛春茹說，該會成員以新住民姐妹為主，目前有1位姐妹先生罹癌、3名子女都相當年幼，另名姐妹與 先生兩人都罹癌，急需各界關懷。袁慧心與朱品臻獲悉，各捐贈這兩位姐妹各1萬元解困，由她代表受贈轉交。

▲捐贈2萬元給桃園市新住民文化交流協會，由理事長牛春茹(左)受贈。（圖／牛春茹提供）

袁慧心表示，受疫情衝擊，景氣差，很感謝這次的愛心公益餐會，獲市議會議長邱奕勝和各界支持，尤其是越籍姐妹朱品臻邀集許多越籍姐妹參與，讓她感受到善的力量。朱品臻經營越南食品銷售與健康養生事業，她認為，有能力賺錢並回饋社會，讓她覺得自己人生很有價值。

這場愛心公益餐會中，並進行越籍姐妹禮服選美秀，有20名來自桃園、新北、新竹等縣市姐妹參與，期透過選美秀增強姐妹們的自信。

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