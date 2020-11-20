排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光：自己都覺得很好笑

▲時尚占星師蘇飛雅為了老公排隊3小時買PS5。（圖／翻攝自Facebook／蘇飛雅 Sophia，下同）



記者葉國吏／綜合報導

電玩迷引頸期盼的PS5終於在19日上市，全台販售地點都出現排隊人潮，不過最感人的就是，有位甜美人妻為了老公，不惜排隊3小時，就為了拿到熱騰騰的PS5給老公一個驚喜。而這位甜美人妻身分如今也被曝光。

根據三立新聞報導，位在台北市中正區的《九號基地》，PS5開賣日一早就出現一位甜美人妻，她表示老公是PS粉絲，所以之前就偷偷預購了，想要給他一個驚喜。」甜美人妻透露，她已經在店外排隊等3小時了，除了要在第一時間拿到PS5之外，還順便買老公愛玩的遊戲《決勝時刻：黑色行動冷戰》。

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▲蘇飛雅發文透露排隊買PS5的過程。

這位甜美人妻真實身分其實是占星師蘇飛雅，她在臉書粉絲專頁發文談論此事，坦言「老實說，我自己是沒有在百貨公司週年慶開賣時排隊搶購的，因為感覺總是買得到貨。」蘇飛雅表示，她後來得知PS5真的很限量，激起她的鬥志。

蘇飛雅說，其實她知道19日開賣日運勢不太順，「看著自己寫的今日運勢，自己都覺得很好笑，根本是自我實現的預言。」不過最後她還是如願以償的拿到PS5，「原來長久的等待後，得到的成就感更深。」