高雄醉女搭小黃不付錢？下車跑給司機追　警：200車資路人墊了

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名謝姓女子18日晚間10點多，在鼓山區明誠路一家超商前面，跑給小黃司機追，有路過民眾錄下經過，寫到「這名小姐坐車不給錢，下車跑給計程車司機追」，但員警到達現場時，只看到醉倒的謝女，並未見到計程車司機，直到19日下午與司機聯繫上，才知道女子當下有跟好心路人借了200元先把車資付了，司機才離開。

▲網友拍下女子下車後疑似沒有付車錢，跑給小黃司機追。（圖／翻攝爆料公社二社）

不過從網友錄下的畫面，可以看到穿深色上衣的謝女，下了車後舉起手來揮舞，接著開始小跑步，後方穿背心的計程車司機一路苦追，時而拿手機回報車行，神情非常無奈，雙方在馬路上來回追了一會兒，待小黃司機離開後，女子醉倒在超商門口，店員見狀趕緊報警。

▲網友拍下女子下車後疑似沒有付車錢，小黃司機無奈打電話回報。（圖／翻攝爆料公社二社）

謝姓女子被帶回警局後仍很醉，她的丈夫接獲通知趕到，表示相當不好意思，希望能趕快找到小黃運將，償還車資，不過警方隔天下午聯繫上該名司機後，司機表示，他在三多路的百貨公司前載到謝女，原本她表示要回左營住處，但開到中華路快到明誠路口就表示自己想嘔吐，司機只好臨停讓她下車，沒想到女子吐完後，開始揮舞雙手奔跑，他只能無奈跟在後方。

不過小黃司機事後跟警方澄清，其實當下謝女有跟好心民眾借200元支付了車資，所以不需要女子的老公事後再付車資，這起事件也在警方與小黃司機聯繫後，圓滿落幕。

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