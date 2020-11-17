正統肥宅快樂水！麥當勞神品「風靡30年卻停售」　網曝：國外還有

▲很多小朋友已經沒看過麥當勞有賣奶昔。（圖／記者徐恩樂攝）



記者黃可昀／綜合報導

麥當勞幾乎是每個人都吃過的餐廳，但在台經營數十年，期間販售品項也改變許多。一名男子表示，他小時候對麥當勞最深的印象就是「香草口味奶昔」，自從停售後就沒再喝過，但始終忘不了這經典味道，「喝過麥當勞奶昔的人都幾歲了？」

原PO在PTT表示，印象中奶昔已經停售很多年，但他至今仍對它念念不忘，「現在每當本帥要去吃快樂肥宅餐時，都還會不經意的想到麥當勞奶昔」，也納悶這麼熱銷的產品怎麼會停售，「你各位是否喝過麥當勞奶昔，還是說各位從沒品嚐過這時代的眼淚？」

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▲很多國家都還有賣奶昔。（圖／翻攝自Mcdonald’s UK）



據了解，麥當勞1984年進入台灣市場時就有賣奶昔，早期是小朋友指定必喝的經典品項，但2016年宣布停售，雖然至今只有4年，事實上很多店家早就已經沒在賣，很多孩子甚至根本沒喝過。官方表示，奶昔的銷售量後來漸漸不如預期，加上製作奶昔的機器老舊淘汰，所以自2016年11月9日全面下架，但國外麥當勞仍有繼續販售。

網友留言，「住日本還有草莓、巧克力口味，最近香草特價」、「港澳的麥當勞也都有奶昔」、「澳洲現在還有，每天喝」、「不只喝過奶昔還買過大鳥姊姊玩具小車，和漢堡神偷玩具小車」、「喝過一次，啊不就是液態冰淇淋」、「摩斯以前也有啊，啊就沒人買才會消失啊」、「日本還有賣，真的好喝，正統肥宅快樂水。」