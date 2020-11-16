快訊／連續2天2架次共機擾台　我軍出動防空飛彈追監

▲11月16日共機擾台。（圖／國防部提供）
記者黃巈禾／台北報導
共軍15日才派遣2架次共機擾台，國防部16日傍晚證實，共軍16日又派遣2架次共機擾台，分別是運8反潛機、運8遠干機各1架次。11月迄今，一共累計24架次共機。
共軍16日派遣1架次運8反潛機、1架次運8遠干機進入我西南空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
▲運8遠干機。（圖／國防部提供）
▲運8反潛機。（圖／國防部提供）
根據國防部11月軍事即時動態資料顯示，共機擾台累計迄今24架次，分別為11月1日運8技術偵察機1架次；11月2日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次，11月3日運8反潛機1架次，11月4日運9通信對抗機1架次，11月5日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次，11月6日運8遠干機1架次。
另外還有，11月10日運8反潛機1架次，11月11日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次，11月12日8反潛機1架次，11月14日運8遠干機1架次，11月15日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次，11月16日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次。