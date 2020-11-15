不滿酒客鹹豬手女友　酒吧老闆教訓街頭上演大亂鬥

▲一中商圈酒吧傳出老闆女友遭酒客鹹豬手，引發雙方人馬大亂鬥。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

鹹豬手引發鬥毆？一中商圈15日不平靜，陳姓男子疑不滿女友遭吳姓男子鹹豬手，竟夥同友人教訓，吳男不甘示弱撂人，雙方叫囂拉扯互毆。警方獲報立刻出動快打，先將吳男這一方人帶回派出所，並通知陳男等人到案，將先依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

今天凌晨2點左右，在一中商圈某潮鞋店工作的30歲吳姓男子，到一中商圈由24歲陳男開的酒吧消費喝酒。吳男酒後疑似對陳男21歲洪姓女友伸鹹豬手，讓陳男十分不滿，夥同友人動手教訓他。

吳男見寡不敵眾趁亂逃離酒吧，趕緊回到鞋店討救兵。​同年齡的老闆劉姓男子基於共事情誼，找來其他員工陪吳男回到酒吧，要跟陳男致意，卻遭誤以為是要來討公道，雙方當場互相叫囂拉扯甚至鬥毆，更有人拿出辣椒水當武器互噴。附近睡夢中的民眾被吵醒，立刻報警。

第二警分局獲報，立刻出動快打到場，但陳男一行5人早已先離開現場，只留下吳男這一方4男2女，其中2人受到輕傷。警方除先將傷者送醫，其他人則先帶回派出所，並對陳男方提出傷害告訴。

警方表示，陳男及洪姓女友稍後也到案說明，先依聚眾鬥毆罪嫌將所有人送辦，另外關於性騷擾部分，待洪女提出告訴後也會依法偵辦。

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