拿木棍「撂倒土地公」竊紅包600元　法官批賊持兇器加重判刑

▲吳姓男子4月間拿木棍竊取土地公身上的紅包，遭處有期徒刑7月。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／桃園報導

51歲吳姓男子因缺錢花用，4月27日晚間行經桃園蘆竹一處土地公廟附近時竟興起盜念，拿路邊拾得的木棍先將土地公撥落至地面，接著再伸手入鐵砸門內，竊走神像上的600元紅包。桃園地院近日審結，依「攜帶兇器竊盜罪」加重判吳男有期徒刑7月。全案仍可上訴。

▲吳姓男子4月27日晚間騎腳踏車行經桃園蘆竹區一間土地公廟時，竟異想天開入內行竊。（圖／翻攝Google map）

吳男4月27日晚間10時35分，騎腳踏車行經桃園蘆竹區新興街一處土地公廟時，因缺錢花用便將歪腦筋動到土地公身上，在觀察完四周後，吳男拿起路邊撿來的木棍，將棍棒伸入廟方所設置的安全鐵閘門內把神像撂倒，接著就徒手把土地公身上的紅包拿走，成功竊得600元。蘆竹警獲報後，經調閱監視器畫面逮到吳男，速將他移送桃園地檢署偵辦。

桃園地院審理時認為，吳男竊盜時還攜帶兇器（木棍），已構成加重竊盜或強盜罪名，衡量他不思循正途以獲取個人所需，且過去已有多次竊盜前科，素行非佳，最後依「踰越安全設備，攜帶兇器竊盜罪」判他有期徒刑7月，犯罪所得全數沒收。全案仍可上訴。

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