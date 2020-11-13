我的婆婆殺了我！悲父沉默3個月控親家冷漠　滑臉書才知愛女輕生

▲張姓女子的家人出面控訴婆家至今仍未獲一個合理交待。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年8月，台北市1名36歲張姓女子因婆媳長期失和，疑在不堪言語暴力下，某日凌晨先在個人臉書留下一封〈我的婆婆殺了我〉的控訴文，最後選擇上吊輕生身亡，案發後第一時間婆家不但未通知張女娘家，甚至連娘家家屬想看遺物還要寫「借據」，消息一出引起輿論一片譁然，對婆家不近情理的做法大加撻伐。張女爸爸、妹妹等親屬苦等3個月，至今仍未獲一個合理交待，決定透過本刊悲求真相，不排除動用法律途徑解決。

在10月底的某晚，板橋街頭下起久違的細雨，剛經歷喪女之痛的張爸爸匆匆自桃園趕回家，當天上午他才剛到健保署調閱女兒生前的就醫紀錄，他語帶無奈地說，自從愛女過世後，他茶不思、飯不想，夜夜睡無好眠，滿腦子想的都是愛女尋短的可能原因，案發3個月了，他無奈真相仍石沉大海。

張爸爸找上本刊，實在是最後一條路了，原本想讓愛女好好的走，但沒想到女婿親家的做法讓他太寒心，「在他們眼中，一條人命根本不當回事」，才會選擇站出來替愛女討公道，也希望愛女的犧牲，能協助社會團體推動國內如姻親專法等法律規範，讓類似悲劇不再發生。

想起事發當天，張爸爸仍難隱悲憤，「你能想像悲劇發生當下，我們竟然是從女兒的臉書得知死訊的」。張爸爸回想說，當天上午8點，我二姊突然打電話告訴我「你大女兒可能已經出事了」，當時心想前一天中午才全家一起吃飯，也沒發現異常，原以為我二姊想多了，但看了女兒臉書上對其婆婆控訴的文章，一看內容才驚覺事態嚴重，「那簡直就是遺書」，心涼了一半，後來一直聯絡女兒、女婿也沒有得到回應，最後接通親家家裡電話後，才得知人已經走了。

當趕到親家公位於北市的住處，發現他早已在那裏等我們，當下質問他「我女兒怎麼了？」他冷冷回說「昨天晚上在這個樓梯間上吊自殺」，張爸爸又問「我女兒現在哪裡？」沒想到得到的答案竟是「人已經送殯儀館了」。後來終於連絡上女婿，得知他正在安排靈堂，2人見面後，真的確認女兒已經走了，「我真的很不能接受」。

張爸爸說，當初女婿娶我女兒時，曾承諾會保護她一輩子，質問女婿「我的女兒死了，難道你都不跟我道歉嗎？」沒想到女婿竟說「如果爸爸你叫我跟你道歉我可以做」，但當下並沒有任何道歉表示，如今竟發生無法承受之痛的憾事，令他情何以堪。

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