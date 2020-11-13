　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

我的婆婆殺了我！悲父沉默3個月控親家冷漠　滑臉書才知愛女輕生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

張姓女子的家人出面控訴婆家至今仍未獲一個合理交待。

▲張姓女子的家人出面控訴婆家至今仍未獲一個合理交待。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年8月，台北市1名36歲張姓女子因婆媳長期失和，疑在不堪言語暴力下，某日凌晨先在個人臉書留下一封〈我的婆婆殺了我〉的控訴文，最後選擇上吊輕生身亡，案發後第一時間婆家不但未通知張女娘家，甚至連娘家家屬想看遺物還要寫「借據」，消息一出引起輿論一片譁然，對婆家不近情理的做法大加撻伐。張女爸爸、妹妹等親屬苦等3個月，至今仍未獲一個合理交待，決定透過本刊悲求真相，不排除動用法律途徑解決。

在10月底的某晚，板橋街頭下起久違的細雨，剛經歷喪女之痛的張爸爸匆匆自桃園趕回家，當天上午他才剛到健保署調閱女兒生前的就醫紀錄，他語帶無奈地說，自從愛女過世後，他茶不思、飯不想，夜夜睡無好眠，滿腦子想的都是愛女尋短的可能原因，案發3個月了，他無奈真相仍石沉大海。

張爸爸找上本刊，實在是最後一條路了，原本想讓愛女好好的走，但沒想到女婿親家的做法讓他太寒心，「在他們眼中，一條人命根本不當回事」，才會選擇站出來替愛女討公道，也希望愛女的犧牲，能協助社會團體推動國內如姻親專法等法律規範，讓類似悲劇不再發生。

想起事發當天，張爸爸仍難隱悲憤，「你能想像悲劇發生當下，我們竟然是從女兒的臉書得知死訊的」。張爸爸回想說，當天上午8點，我二姊突然打電話告訴我「你大女兒可能已經出事了」，當時心想前一天中午才全家一起吃飯，也沒發現異常，原以為我二姊想多了，但看了女兒臉書上對其婆婆控訴的文章，一看內容才驚覺事態嚴重，「那簡直就是遺書」，心涼了一半，後來一直聯絡女兒、女婿也沒有得到回應，最後接通親家家裡電話後，才得知人已經走了。

死者生前在個人臉書PO出「我的婆婆殺了我」控訴文。（家屬提供）

當趕到親家公位於北市的住處，發現他早已在那裏等我們，當下質問他「我女兒怎麼了？」他冷冷回說「昨天晚上在這個樓梯間上吊自殺」，張爸爸又問「我女兒現在哪裡？」沒想到得到的答案竟是「人已經送殯儀館了」。後來終於連絡上女婿，得知他正在安排靈堂，2人見面後，真的確認女兒已經走了，「我真的很不能接受」。

張爸爸說，當初女婿娶我女兒時，曾承諾會保護她一輩子，質問女婿「我的女兒死了，難道你都不跟我道歉嗎？」沒想到女婿竟說「如果爸爸你叫我跟你道歉我可以做」，但當下並沒有任何道歉表示，如今竟發生無法承受之痛的憾事，令他情何以堪。

鏡週刊關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113
鏡週刊關心您，再給自己一次機會
自殺諮詢專線：1925（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【我的婆婆殺了我2】悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭
【我的婆婆殺了我3】小媳婦在婆家承受巨大壓力　手機紀錄滿是輕生念頭
【我的婆婆殺了我4】長期隱忍「婆媳關係」害輕生　專家盼修法杜絕家暴

 

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
丁怡銘冠軍牛肉麵風波　蘇貞昌道歉了
我的婆婆殺了我！恐怖親家虐苛事起底　死者妹曝細節
挖到油大降油價？　中油回應了
24歲正妹「低胸脫衣」色誘老爸氣罵：色老頭　結局她卻大哭爆洋
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林口情侶遇3仇家伏擊！榔頭+刀猛擊亂砍　他護女友全身血求救

竹科OL搶已婚工程師！指使「移床辦事」逼正宮流產　恐怖行為曝

我的婆婆殺了我！恐怖親家虐苛事起底　死者妹曝細節：姊慘遭噤口

我的婆婆殺了我！死者與先生最後對話曝光　悲父控女婿無情斷聯

快訊／北市男欠債被處理！桃竹繞圈調錢26hrs　嫌犯落跑

我的婆婆殺了我！悲父沉默3個月控親家冷漠　滑臉書才知愛女輕生

統促黨主委遭起底！混竹聯幫「專吸中輟生」洗腦：未成年不會關

星國女富商控詐欺！知名月子中心「美魔女業者」駁：我被她當人頭

馬尾妻「幫朱雪璋偷渡」勉強籌2萬交保　北檢前崩潰痛哭：對不起

台南工人開車詭異撞山亡！嘴中塞爆檳榔…竟疑「倒吊子」作怪

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

林口情侶遇3仇家伏擊！榔頭+刀猛擊亂砍　他護女友全身血求救

竹科OL搶已婚工程師！指使「移床辦事」逼正宮流產　恐怖行為曝

我的婆婆殺了我！恐怖親家虐苛事起底　死者妹曝細節：姊慘遭噤口

我的婆婆殺了我！死者與先生最後對話曝光　悲父控女婿無情斷聯

快訊／北市男欠債被處理！桃竹繞圈調錢26hrs　嫌犯落跑

我的婆婆殺了我！悲父沉默3個月控親家冷漠　滑臉書才知愛女輕生

統促黨主委遭起底！混竹聯幫「專吸中輟生」洗腦：未成年不會關

星國女富商控詐欺！知名月子中心「美魔女業者」駁：我被她當人頭

馬尾妻「幫朱雪璋偷渡」勉強籌2萬交保　北檢前崩潰痛哭：對不起

台南工人開車詭異撞山亡！嘴中塞爆檳榔…竟疑「倒吊子」作怪

丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛　蘇貞昌：波及店家很不應該

林口情侶遇3仇家伏擊！榔頭+刀猛擊亂砍　他護女友全身血求救

只有3天！7-11黑五限定優惠「零食買5送5、現萃茶20杯狂省200元」

李沃牆／RCEP將簽署生效　台宜有因應對策

台商疫後尋機遇　湖北海峽兩岸合作區拼國家級電子產業基地

極地超馬陳彥博攻百岳保暖靠它！　瑞士戶外服飾ODLO推新款

直批丁怡銘蠢！　李茂生：找有腦袋的人當官真有這麼困難嗎？

丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「行政院統編」　林為洲：自費誰信？

兒腦死器捐遺愛　媽媽淚聽「最後心跳」道別：別延誤好多家庭等他

爆漿蝦膏滲指縫！她意想天開做「蝦頭美甲」　網狂酸：虐待動物

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

網銀遭盜損失26萬！辣媽：閨蜜也丟100萬

輔導長與女兵滾床單　前男友闖入拍下

女遭惡煞圖釘插頭！還逼她「拿鋸齒鐵夾性侵自己」爆血

女騎士撞上超跑小牛　車主霸氣回：不用賠

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

新北女睡夢聞到夜市怪味…探頭詭墜樓

3度侵犯女同事　男：見你就忍不住

「健康天使」口罩竟是黑心貨　逾千萬片狂銷！

最大盜版網gimy被抄！　警鎖定高材生

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

2位男神現身台北車站大廳

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

百碗牛肉麵3.9萬？網抓包最貴一碗270

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面