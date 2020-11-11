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瘋電影／無價之保　惡棍黑道變身暖心奶爸

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文／賴賴

▲▼無價之保。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

典型的韓式煽情劇本，用大量的音樂逼哭觀眾，劇情流暢沒有驚喜，但整體感是好看的，因為河智苑也太美了，不得不佩服韓國醫美的力量，四十幾歲可以演二十歲，沒有違和感，太強大了韓國藝人。

從黑道變成奶爸，從擔保品變成無價之寶，人與人之間的互動可以改變人性，一個孩子活生生地把一個惡棍變成慈父，就是『中央車站』系列的討債版，一個孩子，一個沒有未來的流氓和憨傻助手，整體都類似，結局增加了轉折，使得懸疑性增強，再轉製成爆哭點，演員襯職就有票房吸引力，不錯看說。


片　　名：無價之保
英文片名：Pawn
類　　型：劇情
上映日期：2020-10-08
片　　長：01時53分
導　　演：姜大奎
演　　員：成東鎰 、 河智苑 、 朴昭怡 、 金熙元
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：龍祥

劇情介紹：

1993年仁川，粗魯又不好相處的高利貸業者頭石（成東鎰 飾）和宗培（金熙元 飾）想拿回欠債，卻意外地帶回九歲的承怡（朴昭怡 飾）作為擔保。

「擔保是什麼意思？」不知道什麼意思就成為擔保的承怡，因承怡媽媽遭到遣返，頭石和宗培必須負責把孩子送給別人領養。本以為承怡被有錢人家領養，卻發現送到不是原先想像的地方，兩人決定把承怡帶回家照顧。突然接管小孩，必須擔保小孩人生的頭石和宗培，與因欠債而被作為擔保的承怡，頭石、宗培、承怡這三個人，不知不覺成為彼此很特別的存在。

去討債卻遇到人生的寶貝！ 今年秋天，「擔保」將成為「寶貝」！

▲▼無價之保。（圖／yahoo）

▲從原本擔保品晉升為寶貝。

▲▼無價之保。（圖／yahoo）

▲決定收養擔保好好養育她。

▲▼無價之保。（圖／yahoo）

▲擔保長大成才嫁給醫生男友。

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