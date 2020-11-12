留言「死的中國人才是好中國人」　南韓電競選手下場曝光

▲南韓電競選手因歧視言論挨罰。（圖／翻攝環球時報）

記者曾俊豪／綜合報導

《英雄聯盟》韓國 LCK賽區SANDBOX Gaming（SB）戰隊的打野選手金長謙（遊戲ID：OnFleek）日前在一場遊戲結束後，突然在舉報頁面用韓文打出大意為「死了的中國人才是好中國人」的句子，引起軒然大波。所處戰隊最終開罰300萬韓元、並祭出禁賽9場的處分。

《環球時報》報導，整起事件發生在6日，當天，金長謙是在鬥魚直播平台直播比賽，沒想到結束後，突然在舉報頁面留下驚人言論。

報導指出，韓國Riot Games10日在官網發表聲明，表示金長謙因在直播過程中出現不符合職業選手身份的不當表現，給予停賽3場比賽（BO3）和罰款100萬韓元（約合5948元人民幣）的處罰。

同一天，SANDBOX Gaming（SB）戰隊也在社群平台發文，對金長謙處以300萬韓元（約合17843元人民幣）的罰款並禁賽9場比賽，還要求他進行30個小時的社區服務。

報導提到，SANDBOX Gaming（SB）戰隊還發布聲明，表示將教育旗下選手，對所有玩家使用歧視性語言或發出種族主義言論的嚴重性和危險性，「我們將繼續定期進行教育和檢查，以免再次發生這種情況。」

▲金長謙親筆道歉聲明。（圖／翻攝SB Twitter）