蘋果「Apple Silicon」Mac電腦3大亮點一次看　台灣售價全出爐

▲蘋果發表搭載Apple Silicon(M1)處理器的新Mac電腦。（圖／翻攝蘋果官網）

記者葉國吏／綜合報導

蘋果今（11）日發表3款新Mac，以及首款為Mac而設的Apple Silicon 處理器「M1」，正式揮別Intel X86 平台，其中13 吋的 MacBook Pro 台灣售價為39900元。《ETtoday新聞雲》也為您整理出新Mac三大亮點。

一、更長的續航：

Apple Silicon (M1) 晶片搭載 8 核心的 CPU，性能較上一代的 13 吋 MacBook Pro 快上 2.8 倍，且因為 M1 晶片的超高效能，今年MacBook Pro 的觀影續航力高達 20 小時，是過去的兩倍長，相當驚人。

二、比 Intel 處理器更好的效能：

M1 晶片配備 8 核的 GPC 和 8 核的 CPU，其中包括 4 個高效能核心和 4 個高效率核心，針對單執行緒工作，每個高效能核心都能以最節能的方式提供領先業界的效能；擁有 160 億個晶體管，每秒可以處理 11 兆次運算，在低功耗晶片領域中，這些核心是全球最快速的 CPU 核心，可讓攝影師以飛快速度編輯高解析度照片，並且讓開發者打造 app 的速度比以往幾乎快上 3 倍，4 個高效能核心可同時運作，大幅提高執行多執行緒任務的效能表現。

▲M1 晶片配備 8 核的 GPC 和 8 核的 CPU。（圖／Apple直播）

三、支援 iPhone、iPad App

新Mac搭載新一代作業系統macOS Big Sur，未來iPhone、iPad App將可以直接在Mac上執行，提升Mac 用戶在蘋果生態的黏著度。

蘋果全系列的 Mac 台灣售價也已出爐，13.3 吋的 Mac Air 256GB 定價 30,900 元，512GB 定價 38,900 元；13 吋的 MacBook Pro 256GB 定價 39,900 元，512GB 定價 45,900 元；16 吋的 MacBook Pro 512GB 定價 77,900 元，1 TB 定價 89,900 元。美國即日起已經開放預購，台灣時間則未定。

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