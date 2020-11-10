法國渣男起底！位居高位面試過金曲歌王　法國在台協會打臉他

圖、文／鏡週刊

H小姐表示，尼可拉斯告訴她，台北歐洲學校法國部今年初人事改組，當時法國部的校長因故離職，他升為執行長，負責統合法國、英國與德國部的事務，一共有20多名下屬，尼可拉斯還曾透露，他曾經面試過藝人、媒體大亨等想把子女送到台北歐洲學校就讀的名人。

▲尼可拉斯與H小姐交往近8年，2人論及婚嫁。（圖／鏡週刊提供，下同）



此外，2017年法國境內恐怖攻擊嚴重時，尼可拉斯曾出示一張由法國在台協會核發的安全部門副主管證件，強調自己的重要性。不過，本刊致電法國在台協會查證，協會強調，從未聘用尼可拉斯擔任任何職務。

長期關注教育議題的人本教育基金會執行長馮喬蘭認為，針對尼可拉斯的脫序行為，台北歐洲學校必須正視，絕對不該放任；台北市政府教育局副局長陳素慧則表示，學校的行政主管或老師都是學生的典範，若尼可拉斯的暴力行為屬實，教育局將發文請校方審慎評估，是否讓他繼續擔任主管職務。

回應

台北歐洲學校：私人領域不評論

針對H小姐的指控，本刊致電尼可拉斯，並發送中、英文簡訊希望查證，但至截稿前，均未獲得其回應。本刊另致電台北歐洲學校，校方以此事屬於私人領域為由，不願評論，也拒絕告知尼可拉斯在校的職務。

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