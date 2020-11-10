醫院下班被擄走！新北男性侵24歲女「拖鞋毆打」…5人竟圍觀錄影

▲陳男因追不到女神，竟夥同友人擄人報復。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市19歲陳姓男子追求在醫院工作的24歲女子小美（化名）遭拒，竟夥同5名友人將小美強押到烏來山區，性侵、毆打並全程錄影，甚至強押到地下錢莊借錢，連地下錢莊老闆都看不下去。新北地院判決出爐，依加重強制猥褻、恐嚇取財未遂等罪判陳男4年6月徒刑，另傷害、妨害自由等罪判8月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，陳男長期苦追小美都被拒絕，今年4月19日晚間帶人到小美工作的醫院外堵人，看見小美深夜下班時，夥同李姓、蔡姓、連姓男子及林姓少年、楊姓少女共6人，將小美抓到烏來山區扒衣毆打。

期間，陳男等人命令小美自己脫光衣物，再以徒手、拖鞋毆打，其他人則在一旁嘻笑錄影，李男甚至猥褻小美並抓小美的頭撞路燈，而陳男則在一旁冷觀女神被摧毀；隨後，陳男等人將小美帶到新北市的租屋處囚禁，打算以影片要脅小美10萬元。

▲陳男等人猥褻、毆打小美，其他友人則錄影圍觀。（示意圖／免費圖庫pexels）



陳男等人4月20日凌晨帶小美到地下錢莊借貸10萬，但因小美文件不齊而失敗，眾人才打算隔日繼續。沒想到，李男開車送大家回家後，竟趁著與小美獨處的機會性侵得逞。

直到4月20日晚間，陳男等人再次帶小美到地下錢莊，恐嚇「如果再借不到錢就死定了，敢亂跑就讓妳斷手斷腳等語」，而地下錢莊老闆發現小美神情有異，詢問後得知實情，偷偷塞400元給身無分文的小美，讓她從後門搭計程車逃跑。

沒想到，陳男等人發現後一路開車尾隨計程車，看到小美下車後再度強押對方上車，驅車前往新北市中和區觀音寺旁的空地，以長桿、高爾夫球棒毆打小美，但強押上車的過程被路人通報，警方21日凌晨0時10分到場才救出小美，並將陳男等人逮捕。

小美傷勢嚴重，包含雙眼周圍紅腫、上唇撕裂傷、左枕部裂傷逢大針、肩頸部多處鞭打傷、雙肩大片瘀傷、右胸部、右腰前側、肚臍周邊大片瘀傷、背部兩處鞭打血痕、背部、左後腰部大片瘀傷、雙臂及右肘瘀傷等傷害。

陳男等人否認犯行，但無法解釋為何小美借錢需要他們陪同，加上小美指證歷歷，最後才坦承犯行，但未和小美和解。

法官表示，陳男等4人罪證確鑿，因此依法判陳男4年6月徒刑、李男7年徒刑，兩人其餘罪刑合併7月，可易科罰金；另外兩人未成年，被判有期徒刑9月及7月，均可易科罰金。

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