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還不求婚？12星座女「超欠娶特質」曝光　錢都交給金牛老婆就對了

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▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲你的女友也擁有超欠娶的特質嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

有句俗話說女生們要能「上得了廳堂，下得了廚房」，除了勤儉持家、懂得打理家務外，現代男性們娶老婆更看重的是能否成為自己的強力後盾，幫忙分憂解勞。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》就統整出12星座女生「超欠娶的特質」，這才發現自己另一半不只是靈魂伴侶，更是好戰友嗎？

1.牡羊座

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陷入愛情中的牡羊很小女人，娶回家後把最好的都留給你，不改愛面子及好勝的個性，想盡辦法讓你吃好、穿好。擁有超強工作能力的牡羊，願意為了家庭扮演好好媽媽、好太太的角色，對天生有點迷糊的牡羊來說雖然有點吃力，但很努力跟上腳步。時常扮演24小時保鑣的她，不允許家庭被侵犯，婚後也督促自己、充實自己保有吸引力，也會讓你的生活多采多姿。

2.金牛座

娶到金牛座老婆有口福了，她對吃非常講究！此外，很多金牛女生長得漂亮又標緻，認真工作用實力說話，在12星座中更是想不到的疼老公星座，能和另一半攜手打拚，理財能力、對於數字的敏銳度更是無人能敵，當家中的財務管理，或是當事業上的夥伴都非常樂意，且很少抱怨。此外，金牛女非常有氣質又帶得出場，不用擔心出現不得體的表現。

3.雙子座

雙子女不會只有一個樣貌，會隨著心情變化，讓你每天回家「都看到不同的老婆」，生活絕不無聊。若遇到挫折與困難，雙子女想法不會那麼負面，總會想出許多古靈精怪的點子來解決。雙子很會過日子，是生活中的哲學家，沒有難事能困擾她，會讓自己隨時充滿新鮮感，讓你對她產生很大興趣。

4.巨蟹座

巨蟹女是許多男人心目中的完美妻子，非常溫柔，各種家事得心應手，擁有超強照顧別人能力的她們，對於一家老小非常有耐性，說到孝順更是無人能敵。但別看她柔弱好欺負，若家中遇到重大困難，巨蟹會比任何人都勇敢，第一個挺身而出捍衛家庭。她是少數對另一半的愛意會越積越多的，若喜歡這種溫柔賢淑的女生，巨蟹女是你唯一選擇。

▲▼親子,媽媽,母親,嬰兒（圖／取自免費圖庫pexels）

▲巨蟹女溫柔賢淑，會為了保護家人挺身而出。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

5.獅子座

若你本身是沒有主見、做不了決定的男生，選擇果斷獅子女就對了！熱情是她們的最大武器，讓你感覺到世上無難事。很多人說獅子天生旺夫，若碰到較強勢的男人她可以柔弱，但絕不妥協；如果希望另一半有更好的發展，她自有一套對付方式，不管是激將法或用獨有的撒嬌方式，都能讓伴侶在無形中越來越奮發向上。

6.處女座

處女女如果願意和你走入婚姻，真的是撿到寶了！不僅扮演好妻子角色，還能替你帶來許多驚喜，獨到的審美觀替你的外在形象大大加分，再加上天生超強敏銳度及邏輯能力，堪稱「生活智慧王」的處女座能打理一切。不管和她交往多久，仍注重儀式感，因此在重要節日會策劃驚喜，可說是無懈可擊的妻子，讓你在精神上、生活上都能高枕無憂，只能說誰娶到上輩子有燒好香。

7.天秤座

許多達官貴人旁的伴侶都是天秤座，天生交際手腕超強、很會替老公做面子，某程度還可替另一半拓展生意上的人際關係，八面玲瓏可將上上下下、老老少少都安撫、照顧得很好。走入婚姻後，天秤甘願成為配角相夫教子，輔佐另一半，願意為家庭犧牲奉獻，萬事以家庭、老公為重，喜歡傳統類型妻子的，天秤女是你最好選擇。

8.天蠍座

可說是挑戰性非常高的星座，但非常懂得經營個人品味，在婚姻裡非常有情趣，懂得如何緊抓老公的心。天蠍女是上得了廚房、下得了廳堂、進得了臥房的標準型，在事業上有獨到見解、有野心，可說是事業上的好幫手。

▲▼遠距工作，休假，加班，在家工作，上班族。（圖／視覺中國）

▲天蠍女在事業上很有野心，是你事業的好夥伴。（示意圖／視覺中國）

9.射手座

婚後的射手女會憑藉著一股不服輸的精神，關關難過關關過，和她結婚絕不無聊，即使生活在平淡也會加入驚喜與花招。但有點閒不下來的射手女即使結婚了也想出去工作，分擔家中經濟，不太習慣也不願意完全依靠一個人，即使婚後擁有獨立的經濟可能性很高，就算愛亂買花的也是自己的錢。 

10.摩羯座

當女友時或許分數很低，但當老婆很可以！走入婚姻後的摩羯會把家庭當作事業在經營，和她結婚是安全有保障的選擇，不用太擔心，她會盡個人本分，是很實際的星座，尤其用錢每分都會花在刀口上，拒買無用東西。摩羯在外做好工作，回到家扮演好妻子的角色，在兩者平衡上拿捏得很好。

11.水瓶座

若你想要獨立自主新女性，水瓶座很適合，她們通常較晚婚，用智慧在經營婚姻。獨立的水瓶女婚後也能保有個人魅力，不會為了另一半而失去原本的自己，婚後不會干涉你太多，都會選擇相信，因為她也會保有個人的獨立生活和時間。不只是好老婆，也是老公的好夥伴及心靈成長上朋友，懂得抓住老公的心。

12.雙魚座

雙魚的溫柔力量，在婚姻中是調和劑，也是有用的武器。她在愛情中配合度很高，給予另一半很大的精神支持，且不會給你太大的壓力，不會過問過多在事業上的發展或是工作上的細節，只會在一旁默默的支持著你，成為你最溫柔的港灣。為人妻、為人母她還有許多要學習之處，用自己的方式扮演好這角色，最欠娶的原因在於她會永遠當你的粉絲，支持著你、崇拜著你。

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