　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《鬼滅之刃》爆紅！Coser戴「山豬頭套」進森林…獵人傻：拜託別

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

《鬼滅之刃》作品角色「嘴平伊之助」大多以頭戴山豬頭套的形象登場。（圖／翻攝自木棉花YouTube）

▲《鬼滅之刃》作品角色「嘴平伊之助」大多以頭戴山豬頭套的形象登場。（圖／翻攝自木棉花YouTube）

圖、文／CTWANT

 《鬼滅之刃》劇場版電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，目前日本累計票房已達204億日元（折合新台幣約56.2億元），而台灣目前為止票房也突破新台幣2.5億元，足見這部作品在日本、台灣，都廣受許多人的喜愛。但由於作品太過火紅，現在就有日本當地的獵人呼籲，不要隨便戴著劇中角色「嘴平伊之助」的山豬頭套出沒在森林中，否則獵人看到可能會開槍。

持有狩獵許可證的日本網友gudagudabrog，日前就在推特上發文表示，「最近狩獵的社團都在討論，有Coser在狩獵期戴著山豬的面具擅闖禁制區拍照。這樣的行為十分恐怖，就算不被誤殺，也有可能會被流彈射中」、「拜託不要這樣了！如果真的想要進山裡拍照，請申請入林許可，這樣政府就會發布當天的狩獵禁止通知」。

看錯會被開槍！《鬼滅之刃》爆紅　日本獵人呼籲「別戴山豬頭套進森林」

▲日本獵人呼籲Coser們不要在狩獵期戴著山豬頭套跑進森林。（圖／翻攝自gudagudabrog推特)

據悉，《鬼滅之刃》的角色「嘴平伊之助」在故事中大多以頭戴山豬頭套的形象登場，再加上逗趣又直接的反應，吸引許多讀者的喜愛。而熱愛角色扮演的Coser們，有時候為了追求擬真、還原度，除了細心打造自己身上的衣服外，也會與攝影師相約到「相對應的場景」進行拍照。

由於《鬼滅之刃》故事作品中有部分場景是在荒郊野嶺的山林之中，在《鬼滅》當紅的現在，有Coser在深山野嶺中戴著伊之助山豬頭套拍照，的確是十分有可能發生的事情。

延伸閱讀
母幫兒預約應召女郎「給他最後的溫柔」　她哭著完事「這錢我不收了」
滴妹「嘔吐到虛脫」送急診　台中手搖飲開幕1小時被迫中斷
3天大賺2.3億！「日本第一酒店小姐」生活超省　一條浴巾用21年

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
吳宗憲結婚30年...罕見提「張葳葳」　認了：我不是好老公
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯宣布：「衛星V疫苗」有效率超過90％　數據來自接種民眾

烏克蘭總統澤倫斯基「確診新冠病毒」　基輔證實了

快訊／又有國家元首確診！烏克蘭總統感染新冠　將自我隔離

《鬼滅之刃》爆紅！Coser戴「山豬頭套」進森林…獵人傻：拜託別

「殲滅南海所有解放軍艦艇」！美防長熱門：美軍要能在72小時完成

90％有效！拜登回應「輝瑞疫苗」：還需要數個月普遍接種

輝瑞疫苗90％有效超乎預期！　最快11月底申請FDA緊急使用授權

ABC新聞稱蔡英文「泰國總統」　網友笑翻：不用分那麼細

CNN報導「說服川普認輸」　第一夫人秒打臉：每張合法選票都要算

未來時速1000公里！　美國「超級高鐵」首次載客測試

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

大賣場驚見討位哥「橫停逼讓位」　敲車怒嗆：有點同理心！全網怒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

中壢清秀妹大方認當乞丐！日討12hrs要做自己　存款目標曝光(更新1)

俄羅斯宣布：「衛星V疫苗」有效率超過90％　數據來自接種民眾

烏克蘭總統澤倫斯基「確診新冠病毒」　基輔證實了

快訊／又有國家元首確診！烏克蘭總統感染新冠　將自我隔離

《鬼滅之刃》爆紅！Coser戴「山豬頭套」進森林…獵人傻：拜託別

「殲滅南海所有解放軍艦艇」！美防長熱門：美軍要能在72小時完成

90％有效！拜登回應「輝瑞疫苗」：還需要數個月普遍接種

輝瑞疫苗90％有效超乎預期！　最快11月底申請FDA緊急使用授權

ABC新聞稱蔡英文「泰國總統」　網友笑翻：不用分那麼細

CNN報導「說服川普認輸」　第一夫人秒打臉：每張合法選票都要算

未來時速1000公里！　美國「超級高鐵」首次載客測試

30歲男「拉肚子」掛急診…醫告知患了重病！裝迷你葉克膜搶救

國民黨強力反萊豬　拜登國安大將肯定蔡英文放寬美豬貼文曝

中職／吳東融澄清跟打擊教練沒摩擦　感謝教練團及隊友

雅房月租2500「含陽台、廚房」！網見3坪空間傻眼　房東：又沒犯法

俄羅斯宣布：「衛星V疫苗」有效率超過90％　數據來自接種民眾

柯震東12年前舊照曝光！　「圓臉憨笑」網驚：同一個人？

被爆祕密結婚「小孩1歲多」鄰居都知道！　《微微一笑》男星回應了

迪士尼「聖誕新品」米奇、米妮化身薑餅人　倒數月曆天天都驚喜

烏克蘭總統澤倫斯基「確診新冠病毒」　基輔證實了

綠營急秀與拜登互動　藍營提醒「外交禮儀」：川普還沒卸任...

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

美防長熱門：72小時內要能殲滅全部敵艦

鬼滅爆紅！獵人嘆：別戴山豬頭套進森林

以為找到父愛！15歲少女「每周遭獸父硬上」

超級高鐵首載客測試　未來時速1000公里

拜登回應輝瑞疫苗：還需要數個月普遍接種

疫苗有效　輝瑞最快11月申請FDA授權

即／烏克蘭總統確診　將自我隔離

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」醫護搶救跌倒整箱噴飛

ABC新聞稱蔡英文「泰國總統」

CNN「說服川普」說　第一夫人發文打臉

烏克蘭總統澤倫斯基　確診新冠病毒

母幫兒預約外送女郎　性工作者竟拒絕收款

拜登急組過渡政府　慘遭川普刁難

拜登25歲帥照！網：根本美國隊長

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

即／輝瑞疫苗90％有效　美股期指暴漲

10分鐘前才分開！女警遭輾斃…北港警崩潰

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

闖台北某醫院直播見吊屍　母爆哭送紅包

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

宜蘭15歲女學生　不明墜樓身亡

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面