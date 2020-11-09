《鬼滅之刃》爆紅！Coser戴「山豬頭套」進森林…獵人傻：拜託別

▲《鬼滅之刃》作品角色「嘴平伊之助」大多以頭戴山豬頭套的形象登場。（圖／翻攝自木棉花YouTube）



圖、文／CTWANT

《鬼滅之刃》劇場版電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，目前日本累計票房已達204億日元（折合新台幣約56.2億元），而台灣目前為止票房也突破新台幣2.5億元，足見這部作品在日本、台灣，都廣受許多人的喜愛。但由於作品太過火紅，現在就有日本當地的獵人呼籲，不要隨便戴著劇中角色「嘴平伊之助」的山豬頭套出沒在森林中，否則獵人看到可能會開槍。

持有狩獵許可證的日本網友gudagudabrog，日前就在推特上發文表示，「最近狩獵的社團都在討論，有Coser在狩獵期戴著山豬的面具擅闖禁制區拍照。這樣的行為十分恐怖，就算不被誤殺，也有可能會被流彈射中」、「拜託不要這樣了！如果真的想要進山裡拍照，請申請入林許可，這樣政府就會發布當天的狩獵禁止通知」。

▲日本獵人呼籲Coser們不要在狩獵期戴著山豬頭套跑進森林。（圖／翻攝自gudagudabrog推特)



據悉，《鬼滅之刃》的角色「嘴平伊之助」在故事中大多以頭戴山豬頭套的形象登場，再加上逗趣又直接的反應，吸引許多讀者的喜愛。而熱愛角色扮演的Coser們，有時候為了追求擬真、還原度，除了細心打造自己身上的衣服外，也會與攝影師相約到「相對應的場景」進行拍照。

由於《鬼滅之刃》故事作品中有部分場景是在荒郊野嶺的山林之中，在《鬼滅》當紅的現在，有Coser在深山野嶺中戴著伊之助山豬頭套拍照，的確是十分有可能發生的事情。

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