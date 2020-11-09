石門活魚電子美食券限量3300組　快上網登錄抽獎

▲桃園規劃「石門楓活魚-石門活魚電子美食券」活動。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

時序入秋，桃園肥美的石門活魚料理，是最佳品嚐時機。桃園市政府特別規劃「石門活魚電子美食券」活動，即日起到指定網站登錄，就有機會抽中500元石門活魚電子美食券，可全額抵用石門活魚料理優惠，也特別提醒三倍券有時效性，年底前來吃石門活魚最划算，搭配抽中的電子美食券一同折抵，就可輕鬆品嚐百吃的活魚美味！

桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，11月9日到11月16日間，民眾可以到活動網站(https://fish.tycg.gov.tw)填妥身分證字號及手機門號等資料，每個身分證字號限登記1次，每隻手機門號僅限輸入3次，市府將在11月17日辦理抽籤並發送電子活魚美食券簡訊。

▲▼桃園規劃「石門楓活魚-石門活魚電子美食券」活動。（圖／觀旅局提供）

而中籤者收到手機簡訊後，依指示步驟取得石門活魚電子美食券QR Code，從11月18日起至12月27日期間，可前往30家合作石門活魚料理店家消費，並享有500元全額折抵的優惠，合作店家陸續增加中，同時更可搭配三倍券使用，輕鬆享受活魚料理。為方便民眾使用，500元石門活魚電子美食券為單一QR Code，等同於現金，使用過後的QR Code就會自動失效，無法退還也不找零，呼籲民眾記得上網登記，不要錯過難得的好康！

觀旅局指出，石門活魚是桃園限定的特色料理，料理方式從早期3吃到現在已發展超過有百種吃法，為了讓更多民眾品嚐這份傳香數十載的好味道，桃園市政府規劃「石門楓活魚-石門活魚電子美食券」活動，將提供全國民眾限量3,300組、每組新台幣500元的電子美食券，部分合作店家也將推出超值優惠，共同帶動石門活魚品嚐熱潮。

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