川普酸養狗太假掰！拜登當選　白宮睽違4年喜迎「第一狗狗」

▲拜登愛犬Major與Champ。（圖／翻攝自bidensdogs）



記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選歷經數日的開票，終於由民主黨籍候選人拜登率先取得270票，到達當選門檻，成為下一位入主白宮的新主人。由於川普對動物沒什麼好感，上任後也成為數十年來首位沒有飼養「第一狗狗」的美國總統。如今白宮即將易主，拜登的愛犬們Major跟Champ也將隨著主人搬進白宮，睽違4年大家又可以再度看到第一狗狗了。

拜登與妻子吉兒目前一起飼養了2隻德國牧羊犬，分別是Major跟Champ。事實上，拜登愛狗成痴，競選當時也曾經集結多隻身穿拜登應援服或是綁上應援領巾的狗狗影片來拉票，並在影片最後放上拜登夫妻倆與愛狗的合照寫上，「讓狗狗回到白宮吧。」

Let’s put dogs back in the White House. pic.twitter.com/7pBihksfXT — Joe Biden (@JoeBiden) November 1, 2020

歷任美國總統幾乎都有飼養狗狗，並將狗狗一同帶進白宮，然而川普卻對毛小孩不感興趣，更是數十年來首位沒有飼養狗狗的白宮主人。川普先前曾說過，「我不介意養一隻狗，但我沒有時間陪牠。你覺得我在白宮草坪上遛狗的畫面看起來如何？」隨後擺出不屑的表情，相關影片也被拜登陣營拿來大做文章。不僅如此，川普還曾說，養狗很假掰。如今拜登被多數美國媒體報導當選下任美國總統，白宮也將睽違4年重新迎接第一狗狗的到來。

特別的是，Major是拜登夫婦領養自達拉瓦州人道協會的狗狗，如今牠也將成為史上第一隻救援犬出身的第一狗狗。而Champ來到拜登家庭已經12個年頭，拜登說，他之所以將牠取名為Champ，正是因為拜登的父親在他生活充滿挑戰時告訴他，「站起來吧，冠軍！」

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