2020災難還沒結束！12生肖「最後2個月」還有未爆彈　猴鼠龍防血光

▲命理老師李玉珮。（圖／翻攝李玉珮希望工程學苑臉書）

圖、文／CTWANT

今年2020年天災、人禍不斷，對許多人來說，是很不平靜的一年。而時序已來到11月，2020年進入倒數計時，大家都希望厄運不斷的2020年趕快過去，但命理老師李玉珮出面提醒，在最後這2個月，12生肖都各自有「未爆彈」，必須在這倒數時刻，特別注意。

猴、鼠、龍

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李玉珮老師在《命運好好玩》影音平台中，透過影片提醒屬「猴、鼠、龍」的朋友，應特別注意避免行事風格過於強出頭，以免招血光。李玉珮老師指出，強出頭的意思，就比如說外出開車等停車位時，若突然被人插隊，建議按捺住火氣，不要隨便和人起衝突，否則小則吵吵架，大則可能引來血光之災。

職場上也不要強出頭，以免過於得意可能會招來忌妒，產生是非，且也不要逞口舌之能，避免惹來不必要的麻煩

虎、馬、狗

屬「虎、馬、狗」的朋友，則要注意「謀事不遂、錢財虛耗、白忙一場」。這個階段容易覺得很多事情計畫趕不上變化，會有白忙了一場的感覺，但李玉珮建議，凡走過必留下痕跡，即便所做的事這一季謀事不順，但可能到下一季就能收割成果，但若因此放棄，那才真正會白忙一場。此外，要特別注意心血管疾病問題。

豬、兔、羊

屬「豬、兔、羊」的朋友，注意「投資要謹慎、錢財不外借、不破大財必破小財」，這三個生肖在最後這一季有破財的跡象，最好要有借出去的錢，是很難要回來的認知，除非抱持著做善事的心態，否則最好不要隨便借錢。另外也要注意行車糾紛、避免合夥。

蛇、雞、牛

屬「蛇、雞、牛」的朋友，注意可能會因為桃花破財，身邊有另一半的人，若出現有吸引力的桃花，最好不要冒險投入，否則絕對會是個「桃花劫」；而單身者身邊出現桃花，提醒千萬不要有錢財的介入。此外，同樣要注意不要逞口舌之能，以免造成兩敗俱傷。

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