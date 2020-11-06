跟養父賭氣！15歲少年搭上「49歲熟女闆娘」　染病流膿想死

▲越南一名15歲范姓少年卻因與養父吵架，竟賭氣上了熟女旅館老闆娘的車，結果被帶到汽車旅館侵犯2次。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖、文／CTWANT

現今社會不比以前單純，不要亂接受陌生人無故給予的東西或幫助，這是父母從小教育我們的。然而越南一名15歲范姓少年卻因與養父吵架，竟賭氣上了熟女旅館老闆娘的車，結果被帶到汽車旅館侵犯2次，最後染病，痛不欲生。

根據越媒《phunuonline》報導，越南胡志明市一名范姓少年父母雙亡，很小就是一個孤兒，常常在市場遊蕩、乞討食物；附近的餐廳老闆見狀，覺得少年很可憐，因此收養了他，還幫助他上學，讓他工作賺點零用錢。

某天養父因為范男丟下客人的車子，只為了去吃飯，氣得當街跟他吵了起來。49歲旅館老闆娘看到，立刻上前勸架。而范男也因為賭氣，上了老闆娘的車，就此失聯。養父花了一個禮拜時間終於找到人，但范男已被糟蹋到不成人形。

范男哭著表示，在失蹤的這段時間，除了在旅館兼差打工、玩遊戲外，還被對方強迫「姐姐教」侵犯2次；之後他發現，下體非常痛、腫大，還一直不斷流膿出血。經檢查，范男被診斷出感染尿道炎、睾丸炎、副睪丸炎。

范男經過治療後，身體上的病雖治癒了，但心裡的關卡仍跨不過去，罹患憂鬱症，常把自己鎖在屋內，多次企圖輕生。范男透露，「他們說，我將來可能沒有孩子，我非常害怕，我不知道該怎麼辦。」

而范男原以為可以透過訴諸法律還他公道，未料，卻因沒有證據可以證明老闆娘性侵，因此全案不起訴。范男之後在胡志明市兒童權利保護協會的協助下，被送往青年職業教育中心。事實上，這起事件發生於2015年，近日再度被翻出，勸戒大家要小心。

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