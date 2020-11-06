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捷克宵禁「怪男遛狗」近看竟沒生命　外媒揭真相！非首次發生

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一名男子在宵禁時上街遛「娃娃狗」。（圖／翻攝自每日星報）

▲一名男子在宵禁時上街遛「娃娃狗」。（圖／翻攝自每日星報）

圖、文／CTWANT

受到新冠肺炎疫情影響，不少國家紛紛實施宵禁，禁止民眾在晚上出門，減少染疫風險，雖然捷克政府規定實施宵禁時可以因為溜狗而出門，但近日卻有名男子身穿奇裝異服，拖著一隻沒有生命的「娃娃狗」上街亂晃，最終遭警方驅離。

據英國《每日星報》報導，捷克當局公布的宵禁規定，民眾在晚上9點後，如沒有正當理由不得外出，但遛狗除外，不過捷克政府並沒有確切說明只能帶哪種狗上街，因此近日就有一名男子將自己打扮成忍者，拖著一隻沒有生命的「娃娃狗」出現在南波希米亞州傑斯凱布提約維次市的一處大廣場。

一名男子在宵禁時上街遛「娃娃狗」。（圖／翻攝自每日星報）

▲一名男子在宵禁時上街遛「娃娃狗」。（圖／翻攝自每日星報）

男子的奇怪行徑被警方發現後，警方立即給予警告，並且要求他回到家中，當地警局發言人說：「這個不尋常的案件，警方最後透過協議解決，這個尼輕人聽了忠告，然後就回家了，他為自己的行為感到後悔。」

不過該名男子則堅持自己只不過是在遛狗，並沒有做任何違法的事情，事發隔天當地媒體也聯繫到本人，他說：「我很緊張，但我從未說過我會後悔的話，而且我也沒有對任何事情感到後悔。」

事實上，在歐洲許多人為了上街會無所不用其極，這種事情已經不是第一次發生，今年3月羅馬尼亞就有一名男子在塑膠袋裡裝著金魚上街、一名婦女把一隻貓放在手提袋裡等把戲。

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