正妹辦奢華生日趴　狂噴「上百瓶香檳」卻沒錢付賬！父打工積蓄賠光

▲不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

過度的虛榮心令人陷入地獄，上海靜安區的石媛近日在KTV辦生日派對，為了「炫富」豪點有「干邑之王」之稱的名酒，還將上百瓶香檳噴灑在包廂內，當晚消費金額高達12萬元（人民幣，下同，約新台幣52萬元）。然而出身普通家庭的她，根本無力支付，最後不僅令父親多年積蓄賠光，更因此被判2年有期徒刑。

▲石媛點的酒 。（圖／澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，95後的石媛5月20日提早慶祝生日，在當地一間KTV包廂內，豪點一瓶有「干邑之王」之稱的人頭馬「路易十三」名酒，價格高達4.98萬元（約新台幣21.4萬元），還有150瓶單價398元（約新台幣1710元）的香檳，合共消費約12萬元。

派對上享用完高檔洋酒和生日蛋糕後，石媛帶著3名女子將上百瓶香檳全部噴灑在包廂內，然而當要結賬時，她卻拒絕支付任何費用。KTV陶姓負責人表示，石媛是該店常客，加上有關酒水均是提前預定，直至結帳時，才發現她們無法支付費用，於是報警求助。

▲石媛生日現場。（圖／澎湃新聞）

原來，石媛當天她並沒有帶相應的錢款前來，由於她本身並沒有穩定的工作，父母也均為上海普通務工人員，整個家庭事實上也並沒有能力供給她當晚的奢侈消費。

檢察官認為，石媛在事前對於生日派對酒水套餐的預定，才使得商家誤認為她有相應消費能力，並自願提供了店內價值十餘萬元的商品和服務，但是在5月20日當晚，商家在交付店內財物後，石媛並不能支付，這事實上是以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相、騙取他人財物，且數額較大。

值得注意的是，儘管在案件辦理中，石媛的父親用自己辛苦打工賺的錢，退賠了涉案KTV當晚4萬多元的酒水成本損失，但是石媛終究還是要為自己「520」那天荒誕的行為付出代價。

靜安區人民法院10月29日開庭審理此案並當庭作出判決，被告人石媛因詐騙罪被判有期徒刑2年，緩刑2年，並處罰金人民幣5000元。

檢察官表示，95後石媛剛剛二十出頭，雖然本身家庭並不富裕，但是喜歡享受高檔消費，經常出入KTV進行大額消費。在「520」當晚，她為了滿足一時的快感，做出荒誕行為，不僅將父親幾年打工攢的錢在短短數個小時內揮霍殆盡，自己還將面對法律的懲處。這也提醒廣大消費者，在消費時要理性冷靜，切勿進行與自己消費能力不相匹配的消費。