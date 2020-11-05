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郵寄選票爭議兩邊不討好！　全美各州爆發示威遊行

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▲▼川普支持者在紐約市發起集會，要求計票過程要公正，「每一票都應該被計到」（count every vote）。（圖／路透）

▲川普支持者在紐約發起集會，要求計票要公正，「每一票都應該被計到」（count every vote）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國大選結果尚未出爐，但已經有許多民眾不滿這次計票模式，上街抗議要求政府「每一張選票都要被記到」（Count Every Vote），在全美各地都有爆發多起示威遊行，包括洛杉磯、費城、底特律、紐約等地。也有許多民眾也在街上提前慶祝，引用川普的名言「你被開除了！」，來諷刺他將輸掉選局。

美國大選今年為因應嚴峻疫情，引入郵寄選票機制，讓選民能夠在家中提前投票，至大選日截止已有超過1億張選票，但卻引來許多選民質疑有選票「灌水」。特別在川普輸掉幾個關鍵搖擺州之後，他在推特上公開指控，這次的開票結果「怪怪的」，綜合之前被爆出的幾個選票遺失、死人投票的傳聞，讓各地川粉上街抗議選舉不公正，但抱怨的不只有他們。

▲▼紐約市民眾在大選日隔天上街遊行，要求公正計票。（圖／路透）

▲紐約市拜登支持者在大選日隔天上街遊行，要求公正計票。（圖／路透）

川普支持者更傾向於在大選日當天親自投票，但另一方面，郵寄選票則特彆為拜登選民所青睞。但繁瑣的郵寄選票計票手續，讓這次大選的最終結算延長許多時間，許多原本由川普所領先的搖擺州選情，在郵寄的選票陸續開出後被拜登翻盤。

▲▼奧勒岡州嚴重的動亂迫使警察上街維安。（圖／路透）

▲奧勒岡州嚴重的動亂迫使警察上街維安。憤怒的民眾打破路旁星巴克的玻璃，許多商家的財產蒙受損失。（圖／路透）

密西根州務卿本森（Jocelyn Benson）9月時就曾表示，「我們應該面對的其實是『選舉周』，而不是選舉日。選舉之夜將不會獲得完整的結果。」許多拜登選民也上街示威，要求大選必須計到每一張選票，即便郵寄選票的結果會比較晚開出，政府也應該等下去。

儘管奧勒岡州長布朗（Kate Brown）已經宣布進入緊急狀態，但首府波特蘭市的憤怒的民眾仍毅然上街，發起「捍衛民主」的示威遊行，在街上公然燃燒美國國旗，與維安警方街頭對峙。不同政治立場的兩派示威民眾互有衝突，迫使州長布朗下令延長緊急狀態。

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