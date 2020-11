拜登搖擺州逆轉！川普心情「洗三溫暖」狂發推特　5則PO文遭鎖

記者蔡儀潔/綜合報導

美國大選進入開票最後階段,面對民主黨參選人拜登選票強勢大增,川普心情猶如洗三溫暖,情緒變化在他的推特上盡露無疑,自發表「大勝」推文後,至今有5篇推文因質疑計票真實性,被推特官方封鎖。

▲美國總統川普。(圖/路透)

川普4日在選情看似底定的情況下,連發出2條推特,強調今晚將會發表聲明,直言此次大選會是一大勝利。他也說,「我們贏面大,但他們想偷走這場選舉,我絕對不會讓他們這麼做,投票站關閉後絕對不能繼續投票。」

不過,他砲轟民主黨的推文遭到封鎖,推特透過聲明證實,「我們在該則貼文發布警示,因為對選舉發表可能含有誤導性的言論。」

隨著拜登在威斯康辛與密西根兩個關鍵搖擺州逆轉選情,川普也在推特上抱怨,「怪怪的!」(VERY STRANGE),明明昨晚還領先這麼多,怎麼一個一個被民主黨逆轉。似乎在暗示投開票的過程有問題。

他還PO文說,「他們正努力要把在賓州落後的50萬票給補上」、「密西根州據報有大量神秘選票」,皆被推特以相同理由隱藏。

川普的最新一篇推文寫道,「我們的律師要求有意義的權限,但這又如何?美國系統的正當性及總統選舉本身已經受到了傷害,這個議題應該要被討論!」

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!