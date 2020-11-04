國防部將軍「把官兵當家僕」　派遣3士官兵供愛妻使喚！自認合情合理

▲10月30日上午，國防部後備指揮部參謀長丁大成的妻子及兒子抵達松山機場，隨行的士官兵不但負責接送，還下車替張女開門，再到後座提行李，一刻都不敢怠慢。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國防部後備指揮部少將參謀長丁大成，在桃園龜山購置一棟市價約2千萬的4層樓透天厝，並請來裝潢師傅至新房裝修，但丁大成卻遭控下令部隊3名士官兵，每天到家中監工，供妻子張亮珠使喚；本刊也直擊後指部官兵載送張女及兒子去機場搭機，明顯公器私用。

</div>

10月29日上午8點，本刊在丁大成桃園市龜山區的豪宅外觀察，發現丁家外圍監視器眾多，守備森嚴。直到中午，丁大成的妻子張亮珠（張女）與年邁的父親及兒子步出豪宅時似乎發現記者，便先將大門鎖緊，並拿出手機反拍，用餐完後返家便未再出門。

翌日，張女提著行李與兒子走出家門，左顧右盼的與兒子迅速跳上自家轎車，前往桃園市同心一路的「陸光新城」，與一名開著白色小客車的年輕男子會合，一碰面，兒子先下車坐上男子的白車，而張女則開車直奔地下室，當時一名穿著「陸光特勤」背心站崗的警衛一見到張女的車，還對著車立正舉手敬禮。

過了不久，張女也從地下室出現坐進白車，與兒子坐在後座，一行人先到陸光路的早餐店買早餐，再接另一名年輕的男子上車，張女到對面另一個大樓管理室聯絡事情，接著前往台北松山機場。

抵達機場後，副駕駛立刻下車替張亮珠及兒子開門、拿行李，絲毫不敢怠慢，目送兩人步入機場後，本刊記者原以為如此專業的服務，應該是專營「機場接送」的知名民間企業，豈料，兩名年輕男子送走張亮珠母子後，竟開著車進入台北市博愛路的後指部營區，車輛經過安全檢查哨時，哨兵還對著兩名年輕男子的座車敬禮。本刊調查，這兩名年輕男子都是後指部的官兵！

▲國防部後備指揮部參謀長丁大成於2015年晉升少將。

事情回到今年初，丁大成與妻子在桃園市龜山區大湖街購買一棟4層樓、要價2000萬左右的的百坪透天厝，負責粉刷工程的小冰（化名）向本刊表示，自己在工作時，身旁總有3名男子緊盯著他監工，且3名男子不約而同表示自己是「夫人的姪子」。小冰認為3人與丁大成夫人的相處不太自然，並不像是親戚關係，後來輾轉得知，這些監工的人都是士官兵，讓他相當詫異，認為丁大成根本是公器私用。

本刊致電丁大成，他表示是在房屋裝修過程中，工班亂報價，造成妻子不滿，彼此才會有衝突及誤會。「我因為業務比較繁忙，有時候拜託自己的行政官幫忙處理這些事，像是拿錢給工人，看工人需要什麼之類的，我這樣做也是合情合理」。

▲丁大成豪宅裝修時，下令部隊每日派出三位士官兵全程監工，而妻子張亮珠則在一旁指揮納涼。

至於工人指稱全場監工的3名士官兵，丁大成說，一名是隨從，另一名是太太的姪子，另一名是「住在附近、沒有工作的可憐人」，「我每天給付他1500元，請他幫忙監工。」丁大成強調，自己是軍職出身，沒必要占這些便宜。

國防部則對此事不願回應，表示全權交由後指部說明。後備指揮部表示，丁大成確於日前自費修繕私人房舍，但他表示從未指派單位同仁執行監工或搬運物品。因房舍裝修品質不佳，其妻多次協調廠商未果，才產生誤會，丁大成也坦承因公務繁忙，不克如期交付廠商修繕款項，妻子也不便請假，所以由辦公室行政士利用休假期間轉交廠商款項，至於家人同乘公務車是「順道載送」，並非刻意指派。

▲丁家人警覺性很高，家門口不但裝滿監視器，一看到有外人在打探，馬上舉起手機反拍。

延伸閱讀

▸ 官兵變家僕2／士官兵自稱「夫人姪子」每日幫盯裝潢 參謀長：叫隨從做這些合情合理

▸ 倒閣壓力鍋1／「台灣最討厭的」蘇貞昌領弱勢閣員 綠委開砲三首長留校察看

▸ 低潮16年1／華為禁令聯電翻身！員工人人領萬元紅包 主管爽分20億

國防部後備指揮部少將參謀長丁大成，遭裝修自己的千萬豪宅的3名工人出面爆料，指丁大成的豪宅內每天都會有3名自稱「參謀長夫人姪子」的士官兵進出，還全程緊盯工人施工，氣氛凝重，宛如親臨軍營。針對此控訴，丁大成表示自己絕無公器私用，「因為工作繁重，拜託隨從幫忙做這些事也是合情合理。」口氣相當理直氣壯。

本刊調查，今年初，丁大成與妻子以近2000萬元的價格，在桃園市龜山區大湖街購買一棟4層樓的百坪透天厝，負責粉刷工程的小冰（化名）卻爆料，在丁大成家工作時，總有3名男子全程緊盯他，讓小冰感到相當不自在。

讓人匪夷所思的是，3名男子不約而同的表示自己是「夫人的姪子」，主要負責監工，小冰不禁納悶「他們與夫人的相處，不像是親人間的感覺，倒是很像是在軍營裡面，一個口令一個動作，夫人對他們說話也不是很客氣。」

▲丁大成的妻子張亮珠生性謹慎，出遠門前都會拿許多三角錐及磚頭擋在家門口，阻擋人車進入。

原來，所謂「夫人的姪子」根本就是後指部的官兵，後指部少將參謀長丁大成平日不僅將自己的司機派給妻子差遣，更在自家豪宅裝修之際，派出3名士官兵於上班時間到豪宅中全日盯場，士官兵為免身分暴露，對外都稱自己是「參謀長夫人的姪子」。

本刊致電丁大成，他表示是在房屋裝修過程中，工班亂報價，造成妻子不滿，彼此才會有衝突及誤會。「我因為業務比較繁忙，有時候拜託自己的行政官幫忙處理這些事，像是拿錢給工人，看工人需要什麼之類的，我這樣做也是合情合理」。

至於工人指稱全場監工的3名士官兵，丁大成說，一名是隨從，另一名是太太的姪子，另一名是「住在附近、沒有工作的可憐人」，「我每天給付他1500元，請他幫忙監工。」丁大成強調，自己是軍職出身，沒必要占這些便宜。

國防部則對此事不願回應，表示全權交由後指部說明。後備指揮部表示，丁大成確於日前自費修繕私人房舍，但他表示從未指派單位同仁執行監工或搬運物品。因房舍裝修品質不佳，其妻多次協調廠商未果，才產生誤會，丁大成也坦承因公務繁忙，不克如期交付廠商修繕款項，妻子也不便請假，所以由辦公室行政士利用休假期間轉交廠商款項，至於家人同乘公務車是「順道載送」，並非刻意指派。

▲丁大成位在桃園市龜山區的千萬豪宅戒備森嚴，外頭裝設了許多監視器。

延伸閱讀

▸ 官兵變家僕3／參謀長夫人架子大！窗簾師傅當小弟命令 三字經飆罵逼退工錢

▸ 倒閣壓力鍋2／官員看蘇揆有樣學樣姿態高 林岱樺開第一槍何志偉接棒

▸ 低潮16年2／美制裁中芯前輕放美光案 與聯電和解拉攏台半導體勢力