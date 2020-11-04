滿堂紅老董一心想進駐貴婦百貨　二代怨：租金隨便談又貸款千萬

▲2018年滿堂紅進駐Bellavita百貨，當時身為大股東的王清華竟一口答應每月50萬元的昂貴租金，成為父子爭執的導火線。（圖／CTWANT提供）

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知名影評人也曾擔任過金馬獎評審的王清華（72歲、王父），他同時也是麻辣鍋品牌滿堂紅的大股東，其子王鄰硯（38歲、王男）2015年自大陸返台後，進入滿堂紅工作，頗有二代接班味道，不過父子倆今年卻無預警退股離開滿堂紅，讓外界看得霧煞煞。其實父子倆因為公司經營理念，近幾年來大小爭吵不斷，尤其，王父為了進駐信義區貴婦百貨，竟隨便答應高達50萬的月租金，還貸款千萬裝潢，也因此讓父子倆種下心結。

2018年聖誕夜當天，滿紅堂高調在信義區「Bellavita」成功插旗，只懂藝術不懂生意的王父，連每個月的月租金都談得很「隨興」。王男表示，「爸爸還問百貨能不能算便宜點，對方開價50萬後，爸爸竟然就一口答應，也沒殺價。」

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滿堂紅進駐貴婦百貨，也算了卻王父一樁心願，王父為了新店成立，還向銀行借貸1500萬元裝潢。但這些事看在王男眼中，簡直是賠本生意。王男分析，分店租金跟同區域相比，行情高出許多，怎麼算都不划算。但父親決意如此，只好硬著頭皮「收拾善後」想對策，「我把比較高檔的食材綁在一起，提高客單價，新菜單一推出，每個月營業額直接拉高7成」。

▲王清華曾任職記者開過雜誌社，在擔任滿堂紅麻辣鍋最大股東時，因為擔心同事說閒話，對大兒子王鄰硯相當嚴苛。（圖／CTWANT提供）



本刊求證王清華是否因公司經營導致父子關係鬧僵，他低調表示，與兒子的確有意見上的分歧，年輕人有自己的看法，其他不願多說。他也指出自己在滿堂紅擔任執董已經7年多，自己年紀已大，考量種種決定卸下職務後跟兒子一起離開公司，今年8月已經賣掉所有股份。

滿堂紅副總張代正則說，王家父子離開公司屬於私人決定，牽涉公司內部股權，不便多說。而兩人離開後未影響營運，目前4家分店都正常營業，未來將有其他分店拓點計畫。

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