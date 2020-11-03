大哥擁數十億爽吃嫩小三　「賭場教父」慘死後…正宮衰成頭號嫌犯

圖文／鏡週刊

14年前，有「賭場教父」之稱的已故萬華角頭、綽號「加蚋慶」楊慶順，在小三住處門口遭槍擊身亡。楊慶順背景特殊，遭槍擊身亡的消息曝光後，引發各界討論，由於案發當天，楊是在小三住處大門口遭槍擊，地方上因此盛傳，楊的正宮與小三互鬥，正宮涉嫌買凶殺夫。

楊慶順在35年前結識在賭場當會計的正宮，二人交往後結婚，正宮開始替楊管理賭場事業，因她為人海派，漸漸闖出名聲，當時只要賭場出事，都是由正官出面擺平，黑白兩道也都會給她面子，楊也將重心移至投資大陸房地產，獲利頗豐，身價水漲船高，據傳身家高達數十億元。

沒想到，楊慶順2002年與相差24歲的小三在賭場結識，最後發展成不倫戀後竟性格大變，一向節儉的他不但買豪宅、名車給對方，最後還跟正官反目。正宮負氣移民加拿大，不久，小三懷孕，楊決定與正宮離婚，雙方交涉近半年，但因財產分配談不攏，始終沒有下文。

許登智說：「一開始警方懷疑正宮為了爭產買凶，但正宮否認，反指小三才是藏鏡人。」為了自清，正宮還特別從加拿大返台接受調查，並透過媒體宣布懸賞200萬元緝凶。



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