影／小手緊握消防員指頭！愛琴海地震　3歲女童第65小時奇蹟獲救

▲3歲女童艾莉芙被從瓦礫堆中救出，用小手緊握著消防員的手指不鬆開。（圖／路透）



文／中央社記者何宏儒專電

愛琴海強震後，受困瓦礫堆下65小時的3歲土耳其女孩艾莉芙．裴林契克獲救時，小小右手全程緊握著消防隊員契利克右手姆指、不願鬆開，彷彿生怕再陷黑暗、孤寂與惶惑。

「艾莉芙用她的小手握著我的手指...我為她清理臉上的塵埃。」消防隊員契利克（Muammer Celik）告訴記者。

2日稍早，強震後65小時，災難現場出現振奮人心的畫面，搜救團隊將身體被金色鋁箔保溫毯包裹的3歲女童艾莉芙．裴林契克（Elif Perincek）送出倒塌公寓大樓的瓦礫堆，現場響起如雷掌聲。

電視畫面中可以看到，搜救人員以擔架將她送進急救帳篷中，一旁的搜救團隊成員相互擁抱。他們努力了那麼久終於救出幼年生還者，有隊員不禁流下英雄淚，場面感人。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）刊發的新聞照片可以看到，艾莉芙用小小的右手緊緊握著一名搜救人員的右手姆指，彷彿生怕一旦鬆開，自己將回到過去65小時身陷的那種黑暗、孤寂與惶惑。

報導指出，契利克和執行任務的其他成員一起將小艾莉芙救出瓦礫堆。從離開受困地點一直到進入急救帳篷這段路程，艾莉芙的小手全程緊握契利克的右手姆指。

契利克說：「那孩子大難不死，必有後福。」身為消防隊員，契利克說隊員們絕不會喪失希望，「直到最後一刻」。他強調：「我們當然也絕對不會喪失對艾莉芙的希望。」

第一時間在瓦礫堆下給艾莉芙檢傷和急救的護理人員溫塞爾（Tolga Unsel）受訪表示，找到艾莉芙的時候，她靜止不動，「我們起先以為她沒有活下來」，直到將她送出瓦礫堆時，她眼睛才開始掃動，「對我們而言，這真是個奇蹟」。

在搜救豎井前為小艾莉芙進行初步急救後，護理人員將她放上擔架、套上頸圈，然後送往急救站。

溫塞爾說：「小艾莉芙一直緊緊握著國家醫療急救團（UMKE）一名成員的手指，這代表她狀況良好。」他表示，醫院方面為了預防萬一，已經先將她送進加護病房觀察。

艾莉芙是強震後，從伊茲米爾（Izmir）的斷垣殘壁下脫困的第106名生還者。她的母親、一對10歲大的雙胞胎姐姐、7歲的哥哥已於震後23小時獲救。但是她的哥哥送醫後不治。

當地時間10月30日下午2時51分發生的這起強震，震央在伊茲米爾省外海的愛琴海中。美國地質調查所（USGS）測報地震規模為7.0，震源深度10公里。不過AFAD的測報規模為6.6，震源深度為16.5公里。

強震後已過73小時，土耳其和希臘共93人喪生，逾1000人受傷。重災區土耳其伊茲米爾有106人自瓦礫堆下脫困。

►雙11狂歡購物節！「理膚寶水B5全面修護霜」限時下殺788元！