屏東科大校園四處危險地　遇險立刻按下紅色緊急鍵

實習記者劉佩婷／綜合報導

台南長榮大學的女大生命案引發各界關注，校園安全問題備受重視，近日國立屏東科技大學列出校園的內的「危安區域潛勢圖」，同時運用在2016年開方的校園app，讓師生們能夠安心的在校園內活動，近年來更新了此設備的功能。

▲國立屏東科技大學。（圖／翻攝自維基百科）



根據國立屏東科技大學表示，學校佔地近300公頃，為台灣面積最大的校園，校園周邊有很多路都沒有被命名，校方因此於2016年與電算中心合作開發「Npust APP」，結合定位系統與手機簡訊功能，不論在校內外發生危險時，只要從手機的軟體終按下紅色的按鈕，就能夠連線到校安中心。

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學校同時也列出「危安區域潛勢圖」，其中的林森步道、靜思湖步道、農場與牧草四區，為高危險的地方，校方提醒學生在靠近這幾個地方時要特別注意安全，包括毒蛇的出沒或是照明不足等等。深夜時發生的意外比較多，也呼籲學生不要在夜晚時前往。

一進到「Npust APP」頁面，選單就會出現校園安全，裡面有車禍、火災、搶劫，還有其他，四個選項在遇難當下，拿出手機按下紅色按鈕上的緊急事故通報，就能有效快速定位到危險現場，同時校方也與警方合作，強化校園安全與巡視，將潛在的危險問題降到最低。

根據統計，「Npust APP」自從開放下載以來，已有40,513人下載，不僅是屏東科技大學的師生能夠下載，就連校外人士也可以下載。校方表示，安全問題是人人都應該被保護的。屏科大總務長張金龍指出，校園在女廁設置150個以上的緊急按鈕，還有19支緊急通報電話，確保學生都能快快樂樂上學，平平安安回家。