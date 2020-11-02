全年冷氣1度收7元挨批搶錢！熱到受不了　興大附農：下學期調降

▲不分四季冷氣1度7元遭批搶錢，興大附農鬆口表示，下學期起調降。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中興大附農傳出學校電費昂貴，一度收取7塊錢，住校生不滿校方不論春夏秋冬都收取此價錢，憤而向媒體投訴。對此，興大附農校長蔡孟峰表示，一元7度價格已經行之有年，日前有學生向校方反映電費問題，學校也將召開會議討論，考量宿舍冷氣將汰舊換新，全校電費也漸減，預估下學期可望就可調降電費。

興大附農學生不滿校方一度電收7元，遠高於比內政部規定的房東收費每度電上限6.41元，住校生常熱到受不了才敢開冷氣。興大附農校長蔡孟峰回應，收費每一度電是7元的價格從民國100年就開始實施，當初曾想推行每位學生每學期收取700元電費「吹到飽」方式，但擔心學生浪費電作罷，採取儲值卡方式。

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蔡孟峰也提到，往年全校電費約莫80、90萬元左右，但隨著校內冷氣逐步汰換，冷氣電費已經減少到60、70萬左右，之後將會檢修所有的冷氣設備，把廢電的逐步淘汰，再會由總務處精算調降幅度並送代收代辦會議，與家長們協商，通過後下學期電費就可望調降。

▲不分四季冷氣1度7元遭批搶錢，興大附農鬆口表示，下學期起調降。（圖／記者游瓊華翻攝）