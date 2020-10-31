宜蘭最高的五星級飯店　泡奈米牛奶湯，453間客房坐擁山景海景

以宜蘭在地最高五星級飯店的建築之姿誕生，坐落在蘭陽平原上，位於羅東火車站旁的精華地帶。酒店現代簡約的建築風格，導入日光、星辰、微風、水流、綠意，與天地自然共生，與四季一起作息，夜晚更成為光芒璀燦的線型發光體，為羅東重要地標。樓高24層，擁有453間景觀客房，8種不同房型，全房型皆擁碳酸氫鈉泉、奈米牛奶浴雙湯池及大露台；更因雙Y軸線的建築體設計，讓每個房間都能欣賞大面景觀，遠眺連綿雪山，俯瞰蔚藍大海。

碳酸氫鈉美人湯-溫泉之后

宜蘭盛出農產與美人，來自於在地水質的純淨無染，為溫泉中的極品，顏色清澈無臭，酸鹼值呈中性，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等礦物質成分。泡在其中彷彿浸潤在珍貴天然的化妝水中，有助於肌膚保養、淨白滋潤，洗後柔細光滑且無黏膩感，能療癒身心的健康養生湯，是足以代表台灣的究極夢幻溫泉。

奈米牛奶湯-貴族之湯

導入養生湯療科技，呈現猶如頂級牛奶浴般的絲滑柔順。透過專利奈米技術，讓水分子對撞衝擊，產生每分鐘高達十二億萬顆超微粒氣泡，直徑小於人體毛孔的奈米高含氧水，瞬間融合空氣中能量與水中礦物質，數以萬計的細小泡沫能迅速深入毛細孔，清除深層髒汙，代謝肌膚老廢角質，促進體內血液循環，讓沐浴後的肌膚細緻滑嫩，散發晶瑩剔透的光澤。

五大主題餐飲饗宴

1F明廚百匯，日昇、月恆兩個廳別互相輝映，猶如日月恆久，上演川流不息的人間盛宴，嚴選宜蘭在地海、陸時鮮，提供了多樣化的選擇，經五星主廚幻化為百道中、西、日式美食料理，用餐空間寬敞明亮，戶外日夜景致華美，盡情享受宜蘭究極美食之旅。

23F東西匯景觀餐廳，打造兩種不同風格的異國美饌空間。WEST 23提供西式歐陸料理及下午茶，空間以「框景」為設計概念，線板錯落的視覺美感，透過窗框、屏風、燈飾、酒架等，框出了光豔迷人的風景，讓景色成為空間的主角，享受賞心悅目的用餐情境；EAST 23提供鐵板燒與日式懷石料理，以大地之母「森林」為設計概念，將多面屏風幻化為一棵棵樹木，彷彿走進森林的懷抱，環繞枝葉繁茂的優美線條，低調而深刻傳遞情感的溫度，柔軟了旅人的心。

THE ROOF 190星空酒吧，提供佳餚美酒與繽紛飲品。戶外收納360度環景視野，將整個蘭陽平原夜景盡收眼底；室內空間則以「把星空帶入室內」為設計概念，透過吧台發光體、全鏡面天花板、不銹鋼牆面與盞盞燈火，將戶外滿天星引入室內，天空中的星光與地面上的銀河連成一氣，內外皆可感受滿天星斗的動人氛圍，創造無與倫比的浪漫回憶，令人讚嘆流連！

村却國際溫泉酒店 TEL：03-905-7988 地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

資料提供∣村却國際溫泉酒店 www.cuncyue.com

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。