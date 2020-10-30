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長榮校方沒作為害命！火車橋下路燈都沒開　早有女同學險遭擄

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圖、文／鏡週刊

台南市長榮大學一名24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，28日晚間從學校步行回學校宿舍遭28歲梁男用麻繩從背後強擄殺害，引起社會關注；如今更有長榮大學學生出面指出，「學校真的很誇張」。

長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄走殺害，該校同學紛紛PO文爆料。（翻攝自Dcard）

▲長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄走殺害，該校同學紛紛PO文爆料。（圖／鏡週刊提供，下同）

一名長榮大學學生在Dcard發文曝，9月30日已有女學生行徑該路段差點被擄走，「學校根本沒有做任何的處置，連最基本的宣導mail也沒有發，所以根本不會有人特別留意」，質疑校方直到馬來西亞籍女學生遭殺害，「學校才開始一一發訊息宣導大家小心？」

原PO質疑，「一定要犧牲一個人，（校方）才願意正視事情的嚴重性」，並表示學校旁的路燈平常都不亮 ，諷刺「現在亮起來是要做給誰看呢？」文章曝光，也有不少同校網友回應。

一名長榮大學學生在Dcard發文，透露9月30日已有女學生行徑該路段差點被擄走，「學校根本沒有做任何的處置」。（翻攝自Dcard）

不少同校網友質疑校方第一時間處理方式。（翻攝自Dcard）

事實上，有名長榮大學女學生今（30日）凌晨發文表示「我是上一位差點被抓走的女生」，解釋自己是在9月30日在Dcard發文提醒同學「晚上走火車的橋下請小心！」的受害者，透露曾遭人以類似手法強擄，因鄰近住家大叫歹徒才逃逸，且當時「已經通知學校教官老師」。

鍾女（左）遭殺害後，另一名長榮女學生出面表示也曾遭類似手法強擄。（翻攝自Dcard）

昨（29日）晚台南警方逮捕涉嫌隨機殺人的28歲梁姓嫌犯，並在高雄找到女大生遺體，據了解，警方能迅速鎖定梁嫌，是因他曾在9月底另一長榮大學女生險遭擄走時開車經過現場。


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