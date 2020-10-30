驚見「喪屍鹿」壓馬路！　血紅腐蝕傷口深到見骨

▲美國伊利諾州竟然真的出現了一隻「喪屍鹿」。（圖／翻攝自whiskeyriff.com）

圖、文／CTWANT

南韓電影《屍速列車》中，一頭感染「殭屍病毒」的鹿雖然被撞死，仍然爬起行走，而這樣的情節已經在真實生活中上演，美國疾管局（USCDC）在2019年 2月時，曾針對暱稱為「殭屍鹿病」的「慢性消耗病」（Chronic Wasting Disease, CWD）疫情發布警告！

▲南韓電影《屍速列車》中，一頭感染「殭屍病毒」的鹿雖然被撞死，仍然爬起行走。（圖／翻攝自電影畫面）

根據CDC指出，這種疾病會感染加拿大馬鹿、駝鹿和馴鹿，這種致命疾病從大腦開始感染，症狀包括走路跌跌撞撞、無精打采、流口水，讓牠變得行動遲緩，像殭屍一樣，目前沒有療法或疫苗，沒想到最近在美國伊利諾州（Illinois）一處樹林中，竟然真的出現了一隻「喪屍鹿」。

根據綜合外電的報導，當地一名叫做克里斯（Chris Evans）的獵人，為了追蹤白尾鹿的行蹤，特地樹林安裝攝影機，沒想到在17、18日連續兩天捕捉到這支「喪屍鹿」的身影，只見牠背部一整片都被掀開，裂開一個大洞，鮮紅色的肉直接外露，甚至連骨頭也隱約可見。

▲美國伊利諾州竟然真的出現了一隻「喪屍鹿」。（圖／翻攝自whiskeyriff.com）

畫面曝光後，迅速在網路上引發討論，不少人看了牠受了如此嚴重的傷後，都感到相當心疼，紛紛表示「好可憐…看著就覺得痛」、「太可怕！牠為甚麼會變這樣」，原先友人認為該部會這隻鹿真的染上「殭屍鹿病」，不過專家研判，牠可能是被「玉米收割機」等器具削過，才會受傷。

根據克里斯表示，9月時就在攝影機見過這隻鹿的蹤影，當時牠非常健康，身體並沒有任何異狀，不知道這一個月間，牠到底發生了什麼事，克里斯也表示，看到這頭鹿受了這麼嚴重的傷實在很難過，他有在考慮可能會替鹿安樂死，不過克里斯也持續向附近的地主聯繫，試圖釐清這隻鹿受傷的原因。

▲觀光客沒來「瘦成皮包骨」，奈良鹿出現鹿餅成癮症。（圖／翻攝自@livedoornews Twitter）

除了伊利諾州的這頭鹿，根據日本《產經新聞》報導，受到新冠肺炎疫情影響，奈良公園附近生活的900隻野生鹿因此面臨巨大轉變，有些鹿隻可能因回歸正常飲食更健康，但有些反而瘦得皮包骨，有專家推測這是因為「鹿餅成癮症」。

據北海道大學助理教授立澤史郎和「奈良的鹿愛護會」的調查指出，奈良公園中心的鹿隻與疫情擴散前相比，白天會待在公園的鹿隻從1月的71.9%降至6月的50.2%；晚上則是從56.5%降至34.9%，下降了約20%左右，鹿群開始會四處尋找主食的草。

研究也顯示，正常狀況下，鹿隻的糞便應呈黑色，圓形和顆粒狀，但疫情發生前，因鹿隻大量食用甜點、零食，奈良公園四處都散落著糞便，這代表著鹿隻的腸道狀況其實不太好，專家認為，如果這次可以讓鹿隻恢復野生的飲食習慣，那牠們有機會變得更健康。

▲觀光客沒來「瘦成皮包骨」，奈良鹿出現鹿餅成癮症。（圖／翻攝自@HamachiMame Twitter）

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