台軍包機被迫折返　港媒：陸港6機同時「近東沙敏感帶低飛」

▲立榮航空班機。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉亭／綜合報導

台灣立榮航空一架軍包機15日飛東沙島時，遭香港民航局拒絕進入飛航情報區，調頭折返台灣。港媒翻閱飛行紀錄指出，當天至少有5架大陸飛機同時近東沙敏感帶低飛，香港飛行服務隊一架定翼機也在東南面低飛盤旋；代表中港台多架飛機，差點在東沙敏感地帶相遇。

根據《香港01》報導，涉事台軍包機B7-9051於15日早上9時5分從起高雄小港起飛，至折返原地歷時的1小時18分鐘。期間香港飛行服務隊一架定翼機B-LVB早上10時03分由赤鱲角機場出發，向香港東南面飛行，並於空中盤旋近一小時才折返原地。

另外在當天同一時間，至少有五架「中信海直」的直升機B70T1、EC22S、CHC7306、EC225、B70Q0在香港飛行情報區，以不高於2000呎，往東南、東沙群島方向低飛，但並未公開出發及目的地，飛行紀錄也沒有起飛及降落的路線。

▲飛往東沙的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）

由於香港民航處並未依照慣例發出危險區域的飛行公告（NOTAM），因此外界不知道26000呎以下危險區域的實際範圍，也不知直升機、定翼機是否在危險區低飛。香港保安局稱不會公開相關航行細節，以免犯罪分子掌握有利資料。

中信海直是中信集團旗下公司，提供多項租用直升機服務，包括曾向大陸公安局提供直升機以協助空中巡查、指揮及追捕逃犯，亦會進行聯合海事演習。

立榮航空一架ATR72-600型包機15日起飛後，於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，基於安全考量航班折返。

不過，根據當日飛行紀錄，香港快運一班編號UO1800、由「香港飛香港」的Flycation航班，當日同樣於上述危險區時段飛近東沙機場附近，飛行高度一直低於26000呎，但卻未遇阻。

我國防部長嚴德發16日曾表示，經過國防部的查證，中共當時在當地沒有任何軍演活動，狀況沒有異常。民航局也表示，我方已提醒香港方，未來應依國際民航組織（ICAO）建議，提前發布飛航公告，以免影響航班規劃作業。